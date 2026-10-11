Il treno storico finisce contro una gru: a bordo 400 persone

Sono intervenuti anche gli ispettori dell’Asl, che stanno verificando il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro

Tre operai feriti, uno dei quali in condizioni serie, e centinaia di turisti sotto shock. È il bilancio dell’incidente avvenuto in località Palaghiaccio, nel territorio comunale di Roccaraso, dove il treno storico della Ferrovia dei Parchi, noto come Transiberiana d’Italia, ha urtato un mezzo impiegato in lavori per il rifacimento di un ponte.Le cause dello scontro non sono ancora state chiarite. Al momento dell’impatto, il mezzo da lavoro sarebbe stato impegnato in un intervento con una gru. Il convoglio stava percorrendo la tratta prevista per la giornata, da Sulmona a Carovilli, in Molise.Grave un operaio di 56 anniAd avere la peggio è stato un lavoratore senegalese di 56 anni, che ha riportato un grave politrauma. Dopo le prime cure, è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. La prognosi resta riservata, ma secondo le informazioni disponibili l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.Gli altri due operai coinvolti, entrambi cinquantenni e di nazionalità straniera, hanno riportato lesioni meno gravi e sono stati trasportati all’ospedale di Castel di Sangro per le cure necessarie.Non risultano invece feriti tra i macchinisti e i circa 400 turisti che viaggiavano a bordo del treno. I passeggeri, tuttavia, sarebbero rimasti scossi dall’accaduto.Soccorsi e indagini sul luogo dell’incidenteSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Pescocostanzo, impegnati nell’assistenza ai feriti, insieme ai carabinieri della Compagnia dell’Alto Sangro. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto e stabilire come sia stato possibile lo scontro tra il convoglio e il mezzo utilizzato nel cantiere.Sono intervenuti anche gli ispettori dell’Asl, che stanno verificando il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e la posizione dei lavoratori coinvolti.Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità, senza escludere alcuna ipotesi prima della conclusione delle verifiche.