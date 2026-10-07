Il nuovo Lungomare apre entro Natale

è destinato a rimanere uno spazio esclusivamente pedonale, fatta eccezione per il passaggio dei mezzi impegnati nelle emergenze

Via Partenope non tornerà a essere percorsa dalle automobili. Il tratto del Lungomare che corre davanti a Castel dell’Ovo e costeggia Borgo Santa Lucia è destinato a rimanere uno spazio esclusivamente pedonale, fatta eccezione per il passaggio dei mezzi impegnati nelle emergenze.A delineare il futuro della strada è l’assessore comunale ai Trasporti e alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, intervenuto sul cronoprogramma del grande intervento di riqualificazione del Lungomare. Il cantiere, avviato circa tre anni fa, si avvia verso la fase conclusiva.Il termine previsto dal contratto è fissato a novembre. Successivamente saranno necessarie alcune settimane per gli interventi di rifinitura, con l'obiettivo di arrivare alla conclusione complessiva dell'opera entro il periodo natalizio.«Il contratto per il termine dei lavori indica novembre – ha spiegato Cosenza – Poi ci sono sempre alcune settimane per le lavorazioni di finitura. Via Partenope resterà pedonale, ad eccezione delle emergenze».La scelta comporta anche una conseguenza sul fronte della regolamentazione del traffico: non sarà necessario installare telecamere per una Zona a traffico limitato, dal momento che l'area avrà una disciplina pedonale.L’ultimo tratto del cantiereIn questi giorni è entrata nella fase finale la parte conclusiva del progetto denominato “Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli”, relativo al tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio.Gli interventi si concentrano ora soprattutto nella zona centrale di via Partenope. Le due porzioni alle estremità del percorso sono infatti già state completate: una collega piazza Vittoria con via Niccolò Tommaseo, mentre l’altra riguarda il tratto opposto verso il Molosiglio.La nuova fase interesserà inizialmente l'area dell'incrocio con via Niccolò Tommaseo. Fino al 7 novembre è previsto uno specifico dispositivo di circolazione: i veicoli potranno continuare ad accedere a via Partenope da piazza Vittoria, mentre chi è diretto verso via Chiatamone potrà utilizzare la svolta su via Ugo Foscolo.L'ultima tranche dei lavori dovrebbe concludersi il 30 novembre. Entro dicembre, inoltre, dovrà essere completata la rendicontazione dell'intervento realizzato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi.Il passaggio successivo sarà quindi quello delle rifiniture e della conclusione definitiva del cantiere. L'obiettivo è consegnare alla città un Lungomare nel quale via Partenope conserverà la sua nuova vocazione pedonale, trasformando stabilmente uno degli affacci più riconoscibili di Napoli in uno spazio senza traffico ordinario.