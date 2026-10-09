Il maltempo fa cadere la parete di un supermercato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per le verifiche e la messa in sicurezza

Notte di paura a Pozzuoli, dove il maltempo ha provocato danni in diverse zone del territorio. In via Luciano, nei pressi del cimitero comunale, è crollata una parete del supermercato Maxi Decò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.L’edificio è stato dichiarato inagibile. Sono in corso gli accertamenti per valutare le condizioni della struttura e le conseguenze del cedimento.Frana ad Agnano, strada invasa da terra e detritiProblemi anche in via Antiniana, nella zona di Agnano, dove una porzione del costone ha ceduto riversando sulla strada sottostante terreno e vegetazione. La frana ha reso necessario l’intervento per verificare le condizioni della carreggiata e i rischi legati a ulteriori smottamenti.Allagamenti a Licola, acqua nelle abitazioniSituazione critica anche nella piana di Licola, nei pressi dell’alveo dei Camaldoli, dove l’acqua ha raggiunto alcune abitazioni. I mezzi di soccorso sono intervenuti per fronteggiare l’emergenza e assistere le persone coinvolte.In altre aree del territorio si registrano allagamenti e interruzioni della fornitura elettrica. Il quadro dei danni è ancora in evoluzione, mentre proseguono gli interventi nelle zone colpite dalle intense precipitazioni della notte.