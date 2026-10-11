I carabinieri lo controllano, lui decide di picchiarli

Successivamente è comparso davanti al giudice per il giudizio direttissimo, nel corso del quale è stata esaminata la sua posizione

Un controllo dei carabinieri si è trasformato in un’aggressione nel Baianese, in provincia di Avellino. Un uomo di 40 anni, residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver colpito al volto uno dei militari intervenuti e aver inveito contro gli altri.Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il 40enne avrebbe preteso la restituzione dei documenti che gli erano stati ritirati durante le verifiche. La discussione sarebbe rapidamente degenerata, fino all’aggressione fisica nei confronti di uno dei carabinieri.L’intervento e l’arrestoDi fronte alla condotta dell’uomo, i militari hanno proceduto all’arresto. Il 40enne è stato quindi accompagnato in caserma per le formalità previste.Successivamente è comparso davanti al giudice per il giudizio direttissimo, nel corso del quale è stata esaminata la sua posizione.Disposto l’obbligo di firmaAl termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma. Il procedimento proseguirà nelle sedi competenti per gli ulteriori accertamenti sulle responsabilità contestate.