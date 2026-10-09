Gli sparano nella notte, corsa in ospedale

il ferito avrebbe mantenuto un atteggiamento poco collaborativo, senza indicare agli investigatori il luogo in cui sarebbe avvenuta la sparatoria

Un uomo di 38 anni, residente ai Quartieri Spagnoli e con alcuni precedenti di polizia, è arrivato nella notte all’ospedale Pellegrini di Napoli con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.Gli agenti del commissariato Montecalvario sono intervenuti al pronto soccorso intorno all’una, dopo il ricovero del 38enne, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini.L’uomo non chiarisce dove è stato feritoDurante i primi accertamenti, il ferito avrebbe mantenuto un atteggiamento poco collaborativo, senza indicare agli investigatori il luogo in cui sarebbe avvenuta la sparatoria. Restano quindi da chiarire le circostanze nelle quali è stato raggiunto dai proiettili e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.Le indagini della PoliziaSulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia di Stato, impegnata a ricostruire quanto accaduto e a individuare il luogo del ferimento. Il 38enne resta ricoverato al Pellegrini per le lesioni riportate alle gambe.