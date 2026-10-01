Giovane coppia nasconde droga addosso e nelle mutande

A indirizzare le ricerche sono stati anche i cani specializzati nella ricerca di stupefacenti

Un controllo dei carabinieri in un appartamento di Napoli ha portato all’arresto di una giovane coppia, un 21enne e una 27enne, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il ragazzo si trovava già agli arresti domiciliari, mentre la donna, incensurata, è stata coinvolta nell’attività investigativa dopo la perquisizione dell’abitazione.L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia Stella, con il supporto del Nucleo Radiomobile di Napoli e dei militari del Nucleo Cinofili di Sarno, nell’ambito di una serie di controlli antidroga effettuati sul territorio cittadino.A indirizzare le ricerche sono stati anche i cani specializzati nella ricerca di stupefacenti. Durante la perquisizione dell’appartamento, i militari hanno trovato in bagno 12 stecche di hashish. Altre 15 stecche della stessa sostanza sono state rinvenute addosso alla 27enne, per un quantitativo complessivo di 37 grammi.Le verifiche non si sono fermate all’interno dell’abitazione. I carabinieri hanno infatti esteso gli accertamenti agli spazi esterni e, sul tetto di un garage situato a poca distanza dal balcone dell’appartamento, hanno trovato altri 300 grammi di hashish.Al termine delle operazioni sono scattati gli arresti. Il 21enne è stato trasferito in carcere, mentre la 27enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa di giudizio.Durante il controllo nell’abitazione era presente anche la madre del 21enne, una donna di 54 anni. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, in relazione al comportamento tenuto nei confronti dei carabinieri durante l’intervento.La droga è stata sequestrata e gli accertamenti proseguono per ricostruire l’eventuale attività di spaccio collegata al quantitativo di stupefacente trovato nell’abitazione e nelle sue immediate vicinanze.