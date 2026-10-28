L'OPERAZIONE Giocattoli con acidi, maxisequestro nell'Agro-Nocerino

Nel dettaglio, sono stati sequestrati 22.358 articoli contraffatti, costituiti prevalentemente da carte da gioco, cappelli e foulard

Oltre 22mila articoli contraffatti e più di 36mila prodotti privi dei requisiti di sicurezza e della documentazione obbligatoria sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Pagani. Denunciato il titolare per contraffazione e ricettazione.Operazione della Guardia di Finanza nel territorio di Pagani, dove la polizia giudiziaria del Comando provinciale di Salerno e della Compagnia di Cava de’ Tirreni ha effettuato un controllo mirato al contrasto della contraffazione e della vendita di prodotti non sicuri.Al termine delle verifiche, i militari hanno sottoposto a sequestro complessivamente 58.863 articoli, suddivisi tra merce con marchi contraffatti e prodotti privi delle garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea.Oltre 22mila articoli con marchi contraffattiNel dettaglio, sono stati sequestrati 22.358 articoli contraffatti, costituiti prevalentemente da carte da gioco, cappelli e foulard sui quali erano riprodotti marchi riconducibili a noti brand.Il materiale è stato individuato durante le attività di controllo svolte nell’attività commerciale, nell’ambito degli interventi finalizzati a contrastare la diffusione di prodotti che riproducono illecitamente marchi registrati.Sequestrati anche 36.505 prodotti non sicuriA questi si aggiungono 36.505 prodotti risultati privi dei requisiti di sicurezza e della documentazione obbligatoria richiesta dalle disposizioni nazionali ed europee di settore.Tra gli articoli sequestrati figuravano numerosi giocattoli denominati Ravioli squishy, ritenuti potenzialmente pericolosi per la presenza, al loro interno, di una sostanza acida.La mancanza delle certificazioni e della documentazione prevista dalla legge, insieme alle criticità riscontrate su alcuni prodotti, ha portato al sequestro della merce per impedirne la commercializzazione.Titolare denunciatoAl termine dell’intervento, il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di contraffazione di merce e ricettazione.L’operazione rientra nelle attività della Guardia di Finanza volte a tutelare i consumatori, contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi e salvaguardare il mercato dalla vendita di articoli contraffatti.