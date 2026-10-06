Furto in tabacchiera finisce in conflitto a fuoco con i carabinieri

Alla vista dei militari, il conducente avrebbe provato a speronare l’auto dell’Arma, dando così il via a un inseguimento

Un inseguimento nella notte, la fuga attraverso le strade di Pozzuoli e persino lungo i gradini del centro, poi il ritrovamento di un vero e proprio deposito di materiale ritenuto riconducibile a diversi furti. È il quadro emerso dall’indagine condotta dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pozzuoli insieme ai militari della locale Stazione, che ha portato all’arresto di Luca Ciotola, 26 anni, già noto alle forze dell’ordine.Il giovane è accusato di tentato furto aggravato, resistenza e ricettazione. Al termine degli accertamenti sono state inoltre denunciate altre tre persone, ritenute dagli investigatori coinvolte nella vicenda.Il furgone tenta di speronare la pattugliaTutto è cominciato durante la notte, quando la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di un tentativo di furto ai danni di una tabaccheria di via Tito Livio 11.Una pattuglia è arrivata mentre i presunti ladri stavano tentando di allontanarsi a bordo di un furgone. Alla vista dei militari, il conducente avrebbe provato a speronare l’auto dell’Arma, dando così il via a un inseguimento.La fuga si è sviluppata per le strade della città, arrivando anche nella zona pedonale e sui gradini del centro. A un certo punto, dal vano del furgone sarebbe comparsa una mano che impugnava quella che, secondo i militari, poteva essere un’arma.I carabinieri hanno esploso un colpo verso il mezzo in fuga. Il proiettile ha attraversato il portellone posteriore del furgone. Poco dopo i quattro occupanti hanno abbandonato il veicolo e si sono dileguati a piedi.Gli abiti finiti in lavatrice e le chiavi del boxDa quel momento sono partiti gli accertamenti per identificare i responsabili. Gli investigatori hanno passato al setaccio le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, arrivando a concentrare l’attenzione su Ciotola.Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati alcuni indumenti che, secondo gli investigatori, potrebbero essere stati utilizzati durante il tentato furto. Gli abiti erano stati messi in lavatrice.Nell’abitazione è stato inoltre recuperato un mazzo di chiavi. Gli accertamenti hanno portato i militari a un box situato nelle vicinanze, dove è emerso un quantitativo ben più consistente di materiale.Munizioni, attrezzi da scasso e refurtivaNel garage i carabinieri hanno trovato 50 cartucce calibro 7,62, altre 39 munizioni e un caricatore per AK-47, oltre a 50 proiettili calibro 9x21 e 20 cartucce calibro 12.Nel box erano presenti anche centinaia di strumenti ritenuti utilizzabili per lo scasso e diversa refurtiva che, secondo gli investigatori, potrebbe essere collegata a numerosi furti commessi nell’area flegrea nell’ultimo anno.Tra il materiale sequestrato anche un passamontagna e diversi oggetti ritenuti funzionali al camuffamento.Identificati anche gli altri treGli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito ai carabinieri di risalire anche agli altri tre uomini che si trovavano sul furgone durante la fuga. Per loro è scattata la denuncia.Gli accertamenti non sono però conclusi. I militari stanno proseguendo le indagini per ricostruire l’esatta partecipazione di ciascuno dei quattro alla vicenda e verificare la provenienza della refurtiva e del materiale rinvenuto nel box.