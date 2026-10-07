Furto di bici elettriche in Costiera, 5 arresti a Scafati

L’inchiesta ha preso le mosse da un furto commesso nella notte tra il 14 e il 15 settembre dello scorso anno

Cinque persone sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare nell’ambito di un’indagine sui furti di biciclette elettriche nella penisola sorrentina. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Sorrento.Gli indagati, individuati tra Salerno, Scafati, Roccapiemonte e Genova, sono accusati, a vario titolo, di furto aggravato e continuato in concorso. Le misure sono state notificate tenendo conto delle diverse posizioni: una persona si trova a piede libero, due erano già detenute in carcere e altre due erano già sottoposte agli arresti domiciliari.L’inchiesta ha preso le mosse da un furto commesso nella notte tra il 14 e il 15 settembre dello scorso anno a Piano di Sorrento. Due biciclette elettriche erano state lasciate parcheggiate lungo corso Italia e, nel corso della notte, erano sparite. Il valore complessivo dei due mezzi è stato quantificato in circa 2.200 euro.A ricostruire quello che sarebbe accaduto sono stati i carabinieri della locale Stazione, che hanno passato al setaccio le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. Agli elementi raccolti attraverso i filmati si sono aggiunti gli accertamenti sui veicoli utilizzati, i dati di geolocalizzazione Gps e i tabulati telefonici.Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo sarebbe arrivato a Piano di Sorrento utilizzando un’automobile e un furgone. Le biciclette sarebbero state prelevate e caricate sul mezzo commerciale, utilizzato poi per lasciare la penisola sorrentina in direzione di Scafati.Gli approfondimenti investigativi avrebbero inoltre consentito di collegare due degli indagati a un secondo episodio verificatosi a breve distanza dal primo. Appena cinque giorni dopo il furto di Piano di Sorrento, infatti, gli stessi due soggetti erano stati arrestati per un analogo episodio avvenuto a Sant’Agnello.Il nuovo provvedimento cautelare rappresenta quindi l’esito di un’attività investigativa sviluppata partendo da un singolo episodio e ampliata attraverso l’incrocio di diversi elementi: dalle immagini delle telecamere ai movimenti dei veicoli, fino ai dati telefonici e di localizzazione.Restano ora da definire, nell’ambito del procedimento, le singole responsabilità dei cinque destinatari delle misure e l’eventuale coinvolgimento del gruppo in ulteriori furti commessi nella penisola.