Frontale sulla Statale, grave un 17enne

I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo e hanno provveduto a stabilizzarlo

Momenti di paura sulla Statale 18, nel territorio di Omignano Scalo, dove un incidente ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato un ragazzo del posto, di quasi 18 anni, rimasto ferito dopo lo scontro e finito contro il guard rail.Il giovane ha riportato un politrauma ed è stato soccorso in codice rosso. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari, arrivati sul luogo dell’incidente in pochi minuti con un’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, in servizio presso la postazione di Omignano.I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo e hanno provveduto a stabilizzarlo. Sul posto è arrivata successivamente anche l’automedica partita da Vallo della Lucania, che ha supportato le operazioni di assistenza.Una volta stabilizzate le sue condizioni, il giovane è stato trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del ragazzo.