Frontale con l'ambulanza, ferita una donn

La prima assistenza alla conducente ferita è arrivata proprio dal personale sanitario presente sull’ambulanza coinvolta nello schianto

Incidente nel pomeriggio lungo la strada che collega Pioppi ad Acciaroli. Per motivi ancora da accertare, un’ambulanza e un’automobile si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento della donna che viaggiava a bordo della vettura.L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi e le operazioni necessarie per mettere in sicurezza il tratto interessato e permettere ai mezzi di intervenire.La donna soccorsa dai sanitariLa prima assistenza alla conducente ferita è arrivata proprio dal personale sanitario presente sull’ambulanza coinvolta nello schianto. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna e hanno atteso l’arrivo di un secondo mezzo di emergenza per il successivo trasferimento.Le condizioni della ferita e gli eventuali accertamenti sanitari saranno definiti dai sanitari che hanno preso in carico la donna.Accertamenti sulla dinamicaRestano da ricostruire le cause dell’incidente. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dello scontro e stabilire per quali motivi i due veicoli siano entrati in collisione.