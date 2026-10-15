Francesca Pia muore a 12 anni, è lutto cittadino

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha sottolineato come alcune perdite siano capaci di lasciare un vuoto profondo

Mercato San Severino è in lutto per la prematura scomparsa di Francesca Pia Toriello, morta a soli 12 anni. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità dell’Irno, chiamata ora a stringersi attorno alla famiglia della ragazzina in un momento di dolore immenso.



A esprimere la vicinanza dell’intera città è stato il sindaco Antonio Somma, che ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 15 ottobre, in concomitanza con la celebrazione dei funerali. L’annuncio è arrivato attraverso i suoi canali social, con un messaggio carico di commozione e partecipazione.



Il lutto cittadino nel giorno dei funerali



Le esequie si sono tenute alle ore 16 nella chiesa di Sant’Antonio. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino, un gesto simbolico per testimoniare la vicinanza delle istituzioni e della collettività ai familiari della piccola.



Nel suo messaggio, il primo cittadino ha sottolineato come alcune perdite siano capaci di lasciare un vuoto profondo non soltanto nelle famiglie direttamente coinvolte, ma anche nell’intera comunità. La morte di Francesca Pia, giunta così presto, rappresenta un momento di particolare tristezza per Mercato San Severino.



L’appello del sindaco ai cittadini e alle attività commerciali



Oltre ad annunciare il lutto cittadino, Somma ha rivolto un invito a tutta la popolazione, ai commercianti, alle associazioni e alle realtà sociali del territorio affinché partecipino idealmente al momento di raccoglimento previsto durante le esequie.



Il sindaco ha chiesto di valutare la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre, come segno di rispetto e di condivisione del dolore della famiglia. L’obiettivo è quello di rendere visibile la vicinanza di una città che, di fronte alla perdita di una giovanissima vita, vuole unirsi in un abbraccio collettivo.



«Un dolore che appartiene a tutta la comunità»



Nel messaggio affidato ai social, Antonio Somma ha espresso parole di profonda partecipazione, descrivendo la scomparsa della dodicenne come una ferita che ha colpito il cuore della città.



Il primo cittadino ha voluto manifestare la propria vicinanza ai familiari non soltanto nel ruolo istituzionale di sindaco, ma anche sul piano umano e personale, richiamando la propria esperienza di padre.



La giornata di giovedì sarà dunque segnata dal raccoglimento e dalla partecipazione. Mercato San Severino si fermerà idealmente per accompagnare Francesca Pia nel suo ultimo viaggio e per far sentire ai suoi cari la presenza di una comunità intera, unita nel dolore per una perdita tanto prematura.



In questo momento di lutto, il pensiero della città è rivolto alla famiglia della piccola Francesca, alla quale arrivano la vicinanza e l’affetto delle istituzioni e dei cittadini.