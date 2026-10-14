Esplode camion sulla bretella della Statale 268: incendio gravissimo

Le cause che hanno portato il camion a prendere fuoco non sono state precisate

Un camion in fiamme, una forte esplosione e una colonna di fumo nero visibile da diversi quartieri di Napoli. È quanto accaduto intorno alle 11 nella zona orientale della città, nell’area di via Argine, lungo la bretella stradale che collega il settore di Napoli Est con la direttrice verso il Centro Direzionale e la Statale 268.L’episodio ha provocato momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito, soprattutto per le alte fiamme sprigionate dal mezzo pesante e per il fumo che si è rapidamente levato sopra la zona. Il conducente, secondo le prime informazioni, è riuscito ad abbandonare il camion e a mettersi in salvo.L’esplosione poco dopo i caselli di San GiovanniL’incendio si è verificato poco dopo l’uscita dei caselli autostradali di San Giovanni, in un punto strategico per il traffico in entrata e in uscita dalla città. La forte esplosione ha attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze, mentre la nube scura diventava visibile anche a distanza.Le cause che hanno portato il camion a prendere fuoco non sono state precisate. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di stabilire che cosa abbia provocato l’esplosione né se vi siano stati danni ulteriori oltre a quelli legati all’incendio del mezzo.Vigili del fuoco sul posto, chiuse alcune direttriciSul luogo dell’emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. La presenza del camion in fiamme e la necessità di consentire ai soccorritori di lavorare in condizioni di sicurezza hanno reso indispensabili limitazioni alla circolazione.Per gestire l’emergenza sono state chiuse l’uscita Napoli Centro e la direttrice in direzione di piazza Garibaldi. Le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti, con rallentamenti e blocchi che hanno interessato anche i flussi provenienti dalla direzione opposta, per i veicoli in arrivo da Nord.Traffico paralizzato all’ingresso di NapoliL’incendio ha avuto conseguenze immediate sulla circolazione in uno dei punti nevralgici per chi deve raggiungere il centro cittadino attraverso la zona orientale. Le chiusure e le operazioni di soccorso hanno compromesso il normale transito, causando disagi agli automobilisti diretti verso Napoli.Mentre proseguivano gli interventi dei vigili del fuoco, la priorità è rimasta quella di mettere in sicurezza l’area e consentire la gestione dell’emergenza. Resta da chiarire l’origine dell’incendio che ha coinvolto il mezzo pesante, mentre la notizia più importante sul fronte delle persone è che il conducente è riuscito a salvarsi.