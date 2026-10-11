Frana sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno: limiti ai treni

In queste circostanze, gli orari abituali potrebbero non essere rispettati e alcuni collegamenti potrebbero non effettuare l’intero percorso previsto

Il maltempo provoca disagi anche al trasporto ferroviario in Campania. Una frana verificatasi nella zona di Vietri sul Mare ha determinato la sospensione della circolazione sulla linea convenzionale Napoli-Salerno, lungo il percorso via Cava de’ Tirreni, nel tratto compreso tra Nocera Inferiore e Salerno.A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), che ha segnalato le ripercussioni sull’organizzazione dei collegamenti regionali. L’interruzione impedisce temporaneamente il regolare transito dei convogli lungo la tratta interessata, rendendo necessarie modifiche ai servizi programmati per consentire la gestione dell’emergenza.La situazione è legata al movimento franoso provocato dalle condizioni meteorologiche avverse nell’area di Vietri sul Mare. L’interruzione riguarda un collegamento utilizzato dai pendolari e dai viaggiatori che si spostano tra l’area napoletana, l’Agro nocerino-sarnese e il territorio salernitano.Treni regionali, previste cancellazioni e modifiche ai percorsiLa sospensione tra Nocera Inferiore e Salerno comporta conseguenze dirette per i passeggeri della linea convenzionale. Secondo quanto comunicato da Rfi, i treni regionali possono subire limitazioni di percorso, variazioni nell’itinerario oppure cancellazioni.I disagi interessano quindi chi deve raggiungere Salerno partendo dall'area di Napoli e, in senso inverso, i viaggiatori diretti verso il capoluogo campano passando per Cava de’ Tirreni. Le modifiche possono rendere necessario riorganizzare gli spostamenti, soprattutto per chi utilizza il treno per motivi di lavoro, studio o per raggiungere altre coincidenze ferroviarie.In queste circostanze, gli orari abituali potrebbero non essere rispettati e alcuni collegamenti potrebbero non effettuare l’intero percorso previsto. Per questo motivo, prima di mettersi in viaggio, è opportuno verificare lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali di informazione ferroviaria.Attivati autobus sostitutivi tra le località interessatePer limitare le conseguenze dell’interruzione, è stato predisposto un servizio di autobus sostitutivi destinato a garantire i collegamenti tra le località coinvolte.I bus rappresentano al momento l’alternativa prevista per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio lungo il tratto ferroviario interessato dalla sospensione. Il servizio, tuttavia, dovrà fare i conti con le condizioni della viabilità stradale, che potrebbero essere a loro volta condizionate dal maltempo e dall’aumento del traffico dovuto allo spostamento dei viaggiatori dalla ferrovia alla strada.Rfi avverte infatti che i tempi di percorrenza degli autobus varieranno in funzione della circolazione stradale. Non è quindi possibile garantire tempi di viaggio identici a quelli normalmente previsti in treno, con possibili ritardi rispetto agli orari programmati.Maltempo e sicurezza, da verificare il ripristino della lineaL’attenzione resta concentrata sulle conseguenze della frana e sulle condizioni del tratto ferroviario interessato. La sospensione della circolazione è stata disposta per gestire la situazione determinata dal movimento franoso nell’area di Vietri sul Mare, mentre i collegamenti vengono riorganizzati attraverso il servizio sostitutivo.Per i viaggiatori, il consiglio è di controllare gli aggiornamenti prima della partenza e di mettere in conto possibili tempi aggiuntivi per raggiungere la propria destinazione.Al momento, le informazioni disponibili confermano la sospensione tra Nocera Inferiore e Salerno e le conseguenti modifiche ai servizi regionali. Per conoscere eventuali aggiornamenti sulla circolazione e sulle modalità di ripristino della linea sarà necessario fare riferimento alle comunicazioni ufficiali di Rfi e delle imprese ferroviarie interessate.