Finisce contro un Suv, Pasquale muore a 32 anni

Le ferite riportate nello scontro non gli hanno lasciato scampo e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile

La notte si è trasformata in tragedia sulla Circumvallazione Esterna di Napoli, nel territorio di Casavatore. Pasquale Amato, 32 anni, ha perso la vita dopo un violento impatto mentre era alla guida del proprio scooter.L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di sabato 3 ottobre, lungo la carreggiata in direzione Arzano-Casoria. Per ragioni che dovranno essere chiarite dagli accertamenti, il mezzo a due ruote si è scontrato con una Audi Q5 condotta da un uomo di 55 anni.Inutili i soccorsiL'allarme è scattato immediatamente dopo la collisione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 32enne le conseguenze dell'impatto si sono rivelate fatali.Amato è morto sul luogo dell'incidente. Le ferite riportate nello scontro non gli hanno lasciato scampo e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.I rilievi dei carabinieriLa dinamica resta ancora da ricostruire. A occuparsi degli accertamenti sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casoria, intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a stabilire come sia avvenuto lo schianto.Gli investigatori dovranno chiarire la sequenza dei movimenti dei due veicoli e verificare eventuali responsabilità.Mezzi sotto sequestroEntrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro dai militari dell'Arma e saranno a disposizione degli accertamenti disposti nell'ambito dell'indagine.Anche la salma di Pasquale Amato è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Sarà quest'ultima a valutare gli eventuali ulteriori esami necessari per definire le cause e le circostanze della morte del 32enne.