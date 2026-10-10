Fanno esplodere il bancomat, paura nella notte in Campania

Gli specialisti stanno esaminando l’area e raccogliendo gli elementi utili a ricostruire le modalità dell’assalto

Nuovo assalto a uno sportello bancomat in Alta Irpinia. Nel mirino è finito l’Atm della filiale della Banca Popolare di Milano a Lacedonia, dove intorno alle 3.30 è stato fatto esplodere un ordigno. Sono in corso le verifiche per stabilire l’entità dei danni e quantificare l’eventuale somma di denaro sottratta.Sul posto carabinieri e artificieriDopo l’esplosione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, affiancati dall’Aliquota artificieri dell’Arma e dai vigili del fuoco.Gli specialisti stanno esaminando l’area e raccogliendo gli elementi utili a ricostruire le modalità dell’assalto. Gli accertamenti serviranno anche a fornire all’autorità giudiziaria un quadro completo dell’accaduto.Verifiche su possibili collegamenti con altri raidGli investigatori stanno valutando eventuali analogie con episodi simili avvenuti anche al di fuori della provincia di Avellino. Al momento, tuttavia, non sono stati indicati collegamenti accertati con altri assalti.Negli ultimi mesi, diversi sportelli bancomat sono stati presi di mira in varie zone dell’Avellinese, con una particolare concentrazione di episodi in Alta Irpinia. Il nuovo raid riporta così l’attenzione su una serie di attacchi che hanno interessato il territorio e sui quali proseguono gli approfondimenti investigativi.