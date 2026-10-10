Evade dal carcere, trovato nell'armadio di casa

Una volta bloccato, il giovane è stato arrestato e accompagnato nel carcere napoletano di Poggioreale

Era uscito dal carcere per partecipare al battesimo della figlia, grazie a un permesso premio, ma dal 16 settembre non aveva più fatto ritorno in cella. La fuga di Alessio Esposito, 22 anni, si è conclusa ieri sera a Napoli, dove i carabinieri lo hanno individuato nascosto all’interno di un armadio nell’abitazione della madre.Il giovane era detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino. Dopo il mancato rientro, i militari della Sezione operativa della Compagnia di Giugliano in Campania avevano avviato le ricerche, proseguite fino al rintraccio.L’irruzione nell’abitazione di piazza MercatoI carabinieri hanno localizzato il ventiduenne nell’appartamento della madre, in piazza Mercato. Dopo aver bussato senza ottenere risposta, i militari hanno deciso di accedere all’abitazione passando da un balcone.Lo stabile era stato circondato per impedire eventuali tentativi di fuga. Senza possibilità di allontanarsi da porte o finestre, Esposito avrebbe cercato di sottrarsi alla cattura rifugiandosi in un armadio. Il nascondiglio, però, non gli ha consentito di evitare l’arresto.Nuovo trasferimento in carcereUna volta bloccato, il giovane è stato arrestato e accompagnato nel carcere napoletano di Poggioreale. Per lui resta da scontare una pena di tre mesi e due giorni di reclusione.La vicenda si chiude così dopo settimane di ricerche, iniziate quando il ventiduenne non era rientrato nella struttura penitenziaria irpina al termine del permesso concesso per una ricorrenza familiare.