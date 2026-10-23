MALAVITA Estorsioni di camorra nel Vallo di Lauro, 4 arresti

I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulle presunte pressioni estorsive ai danni degli imprenditori del Vallo di Lauro. I Carabinieri del Comando provinciale di Avellino hanno eseguito le misure cautelari nei confronti di quattro indagati, accusati di aver richiesto somme di denaro a imprenditori impegnati nella realizzazione di opere pubbliche.Secondo l’ipotesi investigativa, le richieste sarebbero state commisurate agli appalti ottenuti dalle aziende e accompagnate da minacce per costringere le vittime a pagare periodicamente, evitando così ritorsioni e possibili conseguenze sull’esecuzione dei lavori.I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura distrettuale antimafia, con il procuratore aggiunto Michele Del Prete.Le richieste di denaro tra febbraio e settembre 2026Le condotte contestate si sarebbero verificate nel periodo compreso tra febbraio e settembre 2026. Stando alla ricostruzione degli investigatori, gli imprenditori avrebbero ricevuto richieste estorsive legate agli appalti pubblici loro assegnati.Il denaro sarebbe stato preteso con cadenza periodica e presentato, secondo quanto ricostruito nell’indagine, come una sorta di «regalo per mettersi a posto».Le richieste sarebbero state accompagnate da minacce di ritorsioni, con l’obiettivo di indurre gli imprenditori a versare le somme pretese e, in caso di rifiuto, di costringerli persino a rinunciare agli appalti.Le contestazioni comprendono episodi di estorsione consumata e tentata. Gli investigatori ritengono inoltre che le condotte siano aggravate dal metodo mafioso e dal collegamento con il clan Graziano, elemento che ha portato l’inchiesta nell’ambito delle competenze della Direzione distrettuale antimafia.I quattro provvedimenti cautelariL’esecuzione delle misure ha riguardato quattro persone, già destinatarie di un provvedimento di fermo eseguito il 2 ottobre.Due degli indagati si trovavano già in carcere e hanno ricevuto la notifica della nuova misura cautelare. Un terzo, già sottoposto agli arresti domiciliari, ha ricevuto il provvedimento presso la propria abitazione.Il quarto indagato, invece, era stato scarcerato in seguito a un provvedimento del Tribunale del Riesame. I Carabinieri della Compagnia di Baiano lo hanno rintracciato e accompagnato nuovamente in carcere in esecuzione della misura disposta dall’autorità giudiziaria.L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafiaL’indagine punta a fare luce sulle presunte pressioni esercitate nei confronti degli operatori economici del territorio e sull’eventuale utilizzo delle minacce per condizionare l’attività delle imprese impegnate negli appalti pubblici.Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario. Per i quattro indagati vale il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità penale potrà essere riconosciuta soltanto con una sentenza definitiva di condanna.