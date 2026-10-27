BOTTI Esplode petardo, 14enne perde una falange

La deflagrazione sarebbe avvenuta pochi istanti prima che riuscisse a liberarsene

Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra dopo l’esplosione di un petardo a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il minorenne è stato soccorso e accompagnato all’ospedale Rizzoli, dove è stato sottoposto alle cure dei sanitari. Dopo le prime medicazioni, è stato dimesso e affidato ai genitori.L’incidente nel rione OrtolaI carabinieri di Casamicciola Terme sono intervenuti presso l’ospedale Rizzoli in seguito alla segnalazione di un minorenne arrivato al pronto soccorso con una grave lesione alla mano sinistra.Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che il 14enne, residente sull’isola, aveva appena festeggiato il compleanno di un coetaneo in un locale. Successivamente, insieme ad alcuni amici, si sarebbe spostato nel rione Ortola, nei vicoli alle spalle del municipio.Proprio in quella zona il ragazzo avrebbe acceso un petardo tipo “cobra”, che si sarebbe portato da casa.La deflagrazione e le lesioni alla manoSecondo quanto ricostruito, il 14enne avrebbe trattenuto troppo a lungo il petardo nella mano, prima di lanciarlo. La deflagrazione sarebbe avvenuta pochi istanti prima che riuscisse a liberarsene, provocandogli una lesione alla mano sinistra.Le conseguenze dell’esplosione sono ancora in fase di valutazione. Le prime informazioni indicano un possibile coinvolgimento di alcuni tendini e forse di una falange, ma l’entità dei danni dovrà essere chiarita dagli accertamenti medici.Dimesso e affidato ai genitoriDopo le cure ricevute presso l’ospedale Rizzoli, il minorenne è stato dimesso e affidato ai genitori.L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo di petardi e materiale pirotecnico, soprattutto quando maneggiati da minorenni. Anche un breve ritardo nel lancio può trasformare un momento di festa in un grave incidente, con conseguenze potenzialmente permanenti.