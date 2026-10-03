Era in strada in fin di vita, giallo nel Napoletano

Gli investigatori stanno lavorando per capire come sia arrivato in quelle condizioni nel luogo in cui è stato trovato

È stato trovato gravemente ferito e privo, di fatto, di possibilità di spiegare cosa gli fosse accaduto. Un operaio di 61 anni, residente a Orta di Atella e senza precedenti penali, è stato soccorso in condizioni disperate in via Fosso del Lupo, a Caivano.L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici hanno riscontrato un politrauma molto grave, con lesioni diffuse in diverse parti del corpo.Gli accertamenti sulla dinamicaLa ricostruzione dell'accaduto è ancora tutta da definire. Gli investigatori stanno lavorando per capire come il 61enne sia arrivato in quelle condizioni nel luogo in cui è stato trovato.Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella di un investimento. Non è esclusa, dunque, la possibilità che l'uomo sia stato travolto da un veicolo il cui conducente si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso.Ma gli inquirenti stanno valutando anche uno scenario differente: quello di un possibile incidente avvenuto mentre l'uomo si trovava al lavoro. In questo caso, il ferimento potrebbe essersi verificato in un'altra zona ed essere stato successivamente seguito dal ritrovamento a Caivano.Nessuna certezza per oraGli investigatori stanno cercando di ricostruire le ore precedenti al ritrovamento, raccogliendo gli elementi utili a stabilire gli spostamenti dell'operaio e le circostanze nelle quali ha riportato le gravissime lesioni.Al momento non sono state rese pubbliche le generalità dell'uomo. Le indagini proseguono per verificare tutte le possibili ricostruzioni, mentre resta estremamente delicato il quadro clinico del 61enne, ancora ricoverato in condizioni critiche.