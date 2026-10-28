ARRESTI Era ai domiciliari ma lavora a casa di un altro detenuto

La presenza fuori dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni della misura cautelare, ha portato alla denuncia per evasione

Due persone denunciate dai Carabinieri della stazione di Casavatore nell’ambito di una serie di controlli sul territorio. Un 44enne, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione mentre installava tapparelle a casa di un altro detenuto. Un 56enne è stato invece trovato in possesso di 32 dosi di cocaina.Controlli dei Carabinieri a Casavatore, dove i militari della locale stazione hanno denunciato due uomini per distinti episodi: evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.44enne sorpreso fuori casa: denunciato per evasioneIl primo intervento ha riguardato un uomo di 44 anni, che si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.Durante i controlli, i militari lo hanno sorpreso mentre era intento a installare delle tapparelle agli infissi dell’abitazione di un’altra persona, anch’essa agli arresti domiciliari.La presenza fuori dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni della misura cautelare, ha portato alla denuncia per evasione.56enne trovato con 32 dosi di cocainaNel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato anche un uomo di 56 anni, fermato in via San Pietro.Durante il controllo, il 56enne è stato trovato in possesso di 32 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere presumibilmente immesse sul mercato dello spaccio.La sostanza stupefacente è stata sequestrata.Controlli anche sulla circolazioneL’attività dei militari ha riguardato anche la sicurezza stradale e il rispetto delle norme del Codice della strada.Nel corso dei controlli sono state identificate 82 persone e ispezionati 43 veicoli.Nove mezzi sono stati sottoposti a sequestro, mentre per altri due è stato disposto il fermo amministrativo.L’operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte dai Carabinieri sul territorio di Casavatore.