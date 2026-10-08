Eav prima annuncia lo stop ai treni, poi fa dietrofront

Il servizio torna quindi operativo, anche se la situazione resta condizionata dall'evoluzione del maltempo

Dietrofront di Eav sulla sospensione dei collegamenti ferroviari disposta a seguito dell'allerta arancione. Dopo aver annunciato lo stop a tutte le corse fino alle 15 di domani, l'azienda ha comunicato nel pomeriggio la ripresa della circolazione sulle linee vesuviane e flegree.Una decisione che arriva dopo ore di forte disorientamento per i viaggiatori, alle prese con le conseguenze dello stop inizialmente previsto per l'intera giornata di domani.Treni nuovamente in movimentoCon una nuova comunicazione, Eav ha reso noto che «la circolazione ferroviaria sulle linee flegree e vesuviane è ripresa».Il servizio torna quindi operativo, anche se la situazione resta condizionata dall'evoluzione del maltempo e dalle disposizioni legate all'allerta meteo.Ritardi e possibili variazioniLa ripresa non significa però un ritorno immediato alla normalità. Le corse programmate stanno infatti registrando inevitabili ritardi dopo le modifiche introdotte nelle ore precedenti.Eav avverte inoltre che eventuali ulteriori cambiamenti alla circolazione saranno comunicati attraverso i propri canali ufficiali e tramite il sito dell'azienda.Per i pendolari resta dunque necessario verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio, soprattutto alla luce del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto nelle prossime ore.