L'INCIDENTE Due vigili investiti finiscono in ospedale

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia locale, chiamata a ricostruire con precisione le circostanze dell’incidente

Due agenti della Polizia locale di Napoli sono stati investiti mentre erano impegnati in servizio a piedi a Soccavo, nella zona occidentale della città. L’incidente stradale si è verificato nella serata di martedì 20 ottobre, intorno alle 20, secondo quanto riportato da Fanpage.it sulla base di fonti accreditate.Uno dei due agenti ha riportato lesioni e contusioni più significative ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai colleghi. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 20 giorni. Anche il secondo agente è rimasto coinvolto nell’investimento.Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia locale, chiamata a ricostruire con precisione le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità. Tra gli elementi che potrebbero contribuire alle indagini ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.L’incidente prima di Napoli-Bodo/GlimtL’investimento è avvenuto poco prima della partita di Champions League tra Napoli e Bodo/Glimt, disputata allo stadio Diego Armando Maradona, nel vicino quartiere di Fuorigrotta.L’incontro aveva richiamato migliaia di tifosi e richiesto un dispositivo straordinario di sicurezza e gestione della viabilità. Per l’occasione, il Comando della Polizia locale aveva predisposto il consueto presidio nell’area dello stadio, dove viene attivato un piano traffico specifico in occasione delle partite con grande affluenza.L’incidente di Soccavo si è verificato dunque in una serata particolarmente impegnativa per gli operatori della sicurezza, chiamati a gestire anche i flussi di traffico legati all’evento sportivo.Città sotto pressione tra viabilità ed emergenza carburantiL’episodio si inserisce inoltre in una fase delicata per Napoli, alle prese con le ripercussioni della protesta degli autotrasportatori. Nei giorni scorsi, i blocchi nella distribuzione dei carburanti hanno provocato chiusure di numerosi distributori, lunghe code e difficoltà negli approvvigionamenti, con effetti anche sulla disponibilità di alcuni prodotti nei supermercati.In questo contesto, gli agenti della Polizia locale sono impegnati anche nelle attività connesse al piano di sicurezza coordinato dalla Prefettura, insieme alle altre forze dell’ordine.Resta ora da chiarire come sia avvenuto l’investimento dei due agenti e quali circostanze abbiano portato all’incidente. Gli accertamenti proseguiranno anche attraverso l’eventuale acquisizione di filmati e la raccolta degli elementi utili a ricostruire la dinamica.