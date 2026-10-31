CONTROLLI Droga e coltello: arresto 19enne nei Paesi Vesuviani

Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato in via Tagliamonte. Sequestrati complessivamente 84 grammi di marijuana, suddivisi in 55 bustine, un bilancino di precisione, 190 euro e un coltello lungo 23 centimetri.Un 19enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di marijuana, materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi e un coltello.Il controllo è avvenuto giovedì, quando gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno fermato il ragazzo mentre percorreva via Tagliamonte a bordo di uno scooter.Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato 30 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 52 grammi, un bilancino di precisione, 190 euro in contanti e un coltello della lunghezza di 23 centimetri.La perquisizione nell’abitazioneGli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione del 19enne, dove gli agenti hanno rinvenuto altre 25 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 32 grammi.Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato ammonta quindi a 84 grammi, suddivisi in 55 confezioni. Insieme alla droga sono stati sequestrati anche il bilancino, il denaro contante e il coltello.Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere.