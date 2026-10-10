Donna ubriaca finisce in mare: salvata da un giovane

Nonostante la gravità iniziale delle sue condizioni, non sarebbe in pericolo di vita

Ha sentito le urla disperate di una donna e non ha esitato a gettarsi in mare per aiutarla. Protagonista del salvataggio è un giovane di 28 anni, di origini cubane, che ieri sera ha soccorso una 53enne napoletana finita in acqua dopo essere caduta oltre il muretto che costeggia il lungomare di via Napoli, nel tratto compreso tra Pozzuoli e Bagnoli.La donna, secondo le prime informazioni, si trovava in stato di alterazione riconducibile all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti quando è precipitata dall'altra parte del parapetto. Le circostanze dell'accaduto restano comunque da ricostruire.Il salvataggio e l'intervento dei soccorsiLe grida della 53enne hanno attirato l'attenzione del 28enne, che si è tuffato in mare per raggiungerla e aiutarla. Alla scena hanno assistito anche diversi passanti, che hanno dato l'allarme e richiesto l'intervento dei sanitari del 118.Una volta arrivati sul posto, gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, eseguendo anche le manovre di rianimazione. Successivamente la 53enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo di Napoli.Nonostante la gravità iniziale delle sue condizioni, la donna non sarebbe in pericolo di vita e resta ricoverata nella struttura ospedaliera.Le indagini della poliziaSull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Pozzuoli, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a chiarire che cosa sia successo prima della caduta in mare.Tra le ipotesi da verificare c'è quella di una caduta accidentale, forse provocata dalla perdita di equilibrio, ma gli investigatori non escludono neppure la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario. Saranno gli accertamenti a fare chiarezza sulle circostanze dell'episodio.