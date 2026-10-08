Donna resta intrappolata nell'auto per il maltempo

Un uomo, attirato dalle sue grida, ha deciso di intervenire nonostante la corrente

Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre nell’area nord di Napoli, dove il violento nubifragio ha trasformato alcune strade in veri e propri corsi d’acqua. Tra Villaricca e Qualiano una giovane automobilista è rimasta bloccata all’interno della propria Smart, circondata dall’acqua che in pochi minuti ha raggiunto un livello tale da impedire alla donna di mettersi in salvo.L’episodio è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Roma e via del Pesce, nei pressi del ponte di Surriento, lungo il confine tra i due comuni. La vettura è rimasta ferma sulla carreggiata mentre l’acqua continuava ad aumentare.La conducente ha iniziato a chiedere aiuto. Un uomo, attirato dalle sue grida, ha deciso di intervenire nonostante la corrente. Come documentato da un video poi diffuso sui social, il soccorritore ha raggiunto la Smart, ha preso la donna tra le braccia e l’ha accompagnata fuori dalla zona allagata, mettendola in salvo.Strade trasformate in fiumiIl nubifragio ha provocato numerose difficoltà alla circolazione in diversi comuni dell’area nord. L’intensità delle precipitazioni ha reso problematici gli spostamenti e richiesto diversi interventi per limitare i rischi e mettere in sicurezza la viabilità.Interventi anche a MelitoSituazione complessa anche a Melito, dove la Polizia Municipale ha effettuato una serie di interventi per fronteggiare le conseguenze del maltempo.In via Verdi gli agenti hanno disposto la chiusura della strada dopo aver individuato una grondaia considerata pericolante. Nell’area sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per eliminare il pericolo.Cedimento dell’asfalto e tombino sprofondatoUn'altra criticità è stata registrata in via Saragat. In questo caso il maltempo ha aggravato le condizioni del manto stradale, provocando anche lo sprofondamento di un tombino.Per ragioni di sicurezza la Polizia Municipale ha quindi interdetto temporaneamente la zona interessata, in attesa degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.