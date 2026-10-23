SUICIDIO Detenuto si toglie la vita nel carcere di Poggioreale

La notizia è stata diffusa da Samuele Ciambriello, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania

Un’altra morte scuote il sistema penitenziario campano. Un detenuto di 54 anni, Massimo, si è tolto la vita nella giornata di ieri all’interno della casa circondariale di Napoli-Poggioreale. La notizia è stata diffusa da Samuele Ciambriello, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, attraverso una nota nella quale viene rilanciato l’allarme sul numero dei suicidi in carcere.Quello registrato a Poggioreale è, secondo i dati riportati dal garante, il sesto suicidio negli istituti penitenziari della Campania dall’inizio del 2026. A livello nazionale, il bilancio indicato nella nota è di 59 suicidi nelle carceri italiane, ai quali si aggiungono 145 decessi avvenuti per altre cause.Il richiamo del garante: «Storie di profonda solitudine»Nel suo intervento, Ciambriello sottolinea come dietro molti gesti estremi vi siano situazioni personali particolarmente complesse, segnate da fragilità che possono aggravarsi nel contesto detentivo.«Dietro questi gesti estremi – si legge nella nota del garante – vi sono quasi sempre storie di profonda solitudine, segnate da tossicodipendenza, gravi fragilità familiari e sofferenze relazionali».Secondo il garante, si tratta di condizioni di vulnerabilità che spesso non trovano un sostegno adeguato prima dell’ingresso in carcere e che possono manifestarsi in modo drammatico durante la detenzione.La riflessione richiama quindi l’attenzione non soltanto sulle condizioni degli istituti penitenziari, ma anche sulla necessità di individuare e affrontare tempestivamente il disagio psicologico e sociale delle persone più esposte.Prevenzione e sostegno anche fuori dal carcerePer interrompere la sequenza di morti, Ciambriello invoca interventi più incisivi, capaci di agire sia all’interno delle strutture detentive sia sul territorio.«Per interrompere questa drammatica scia di morti – sottolinea – è indispensabile mettere in campo risposte diverse, agendo con determinazione sia dentro che fuori le mura penitenziarie».Il garante evidenzia in particolare l’importanza di intercettare le situazioni di disagio prima che le persone entrino in carcere, attraverso servizi di assistenza, percorsi di presa in carico e reti di supporto in grado di rispondere alle fragilità individuali e familiari.Un ruolo importante, nella sua analisi, è svolto anche dalle misure alternative alla detenzione, considerate fondamentali ma non sufficienti se non accompagnate da un sistema concreto di accoglienza e sostegno.«Le sole misure alternative alla detenzione, per quanto fondamentali, non sono sufficienti se non accompagnate da un sistema d’accoglienza e di supporto solido ed effettivo», ribadisce Ciambriello.L’emergenza dei suicidi in carcereLa morte del detenuto a Poggioreale riporta al centro il tema della prevenzione dei suicidi negli istituti penitenziari e della tutela delle persone detenute in condizioni di particolare vulnerabilità.Il richiamo del garante è rivolto alla necessità di costruire interventi continuativi, capaci di riconoscere i segnali di sofferenza e garantire un sostegno adeguato, evitando che situazioni di isolamento e disagio arrivino a esiti irreversibili.Il dato relativo alla Campania, con sei suicidi dall’inizio dell’anno secondo la nota, si inserisce in un quadro nazionale che continua a destare preoccupazione. Una situazione che, secondo Ciambriello, richiede risposte coordinate tra istituzioni penitenziarie, servizi sanitari e sociali, affinché la prevenzione non resti un principio astratto, ma diventi un intervento concreto a tutela della vita e della dignità delle persone.