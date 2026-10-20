Degrado su una delle fermate più belle

La segnalazione richiama anche le condizioni della rete stradale, descritta come segnata da crepe e dissesti

A Pozzuoli cresce la preoccupazione per le condizioni degli spazi pubblici e per le difficoltà che, secondo la denuncia, accompagnano la vita quotidiana di residenti e lavoratori. Il quadro segnalato comprende frammenti di intonaco e calcinacci rimasti sui marciapiedi, aree transennate da tempo e passaggi pedonali che non sarebbero ancora tornati accessibili.A rendere la situazione particolarmente problematica è l’impatto sulla sicurezza dei cittadini. La presenza di ostacoli e le limitazioni alla circolazione a piedi possono costringere le persone a spostarsi sulla carreggiata, con rischi ulteriori per chi attraversa la città ogni giorno. Tra le categorie maggiormente esposte ci sono anziani, persone con difficoltà motorie e genitori che accompagnano i figli nei passeggini.Strade dissestate e collegamenti interrottiLa segnalazione richiama anche le condizioni della rete stradale, descritta come segnata da crepe e dissesti, oltre alle criticità che interessano alcune fermate degli autobus e i percorsi riservati ai pedoni.A questi problemi si aggiungono i disagi per l’interruzione del servizio metropolitano, che inciderebbe sugli spostamenti quotidiani e sulla possibilità di raggiungere agevolmente le diverse zone della città. La combinazione tra viabilità compromessa e trasporto pubblico in difficoltà rischia di rendere più complicati gli spostamenti per residenti, pendolari e visitatori.La richiesta è quindi quella di interventi coordinati, capaci di affrontare non soltanto le singole emergenze, ma anche le conseguenze che le criticità infrastrutturali producono sulla vita urbana.Commercio in affanno e meno visitatoriLe condizioni della città, secondo quanto denunciato, avrebbero ricadute anche sul tessuto economico locale. Le difficoltà di accesso, il degrado degli spazi pubblici e i problemi nei collegamenti contribuirebbero ad aggravare la situazione di negozi e attività commerciali, alcune delle quali sarebbero in chiusura o già in forte sofferenza.La segnalazione evidenzia inoltre un calo dei visitatori, con possibili conseguenze per le attività che dipendono dalla presenza di persone provenienti da altre zone. Un quadro che pone al centro il rapporto tra qualità degli spazi urbani, mobilità e capacità del territorio di sostenere il commercio e l’accoglienza.La richiesta: interventi urgenti per restituire sicurezza e decoroTra le priorità indicate figurano la messa in sicurezza degli edifici e delle strade, la rimozione dei materiali abbandonati, il ripristino dei percorsi pedonali e il ritorno alla piena operatività dei servizi di trasporto.La denuncia sollecita inoltre un piano straordinario di pulizia e riqualificazione, con risorse adeguate e interventi in grado di restituire ordine, accessibilità e decoro agli spazi pubblici.L’obiettivo è riportare la sicurezza e la vivibilità al centro delle politiche cittadine, tutelando chi si muove a piedi, sostenendo le attività economiche e migliorando i collegamenti. Per Pozzuoli, la richiesta che emerge è quella di risposte concrete e tempi chiari, affinché le criticità segnalate possano essere affrontate senza lasciare cittadini e commercianti a convivere a lungo con disagi e rischi.