VIOLENZA Da Sarno va dalla ex e la picchia in spiaggia

A questi comportamenti si sarebbero aggiunte anche le minacce, alimentando un clima di pressione psicologica e tensione

Non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale e la decisione della ex compagna di allontanarsi da lui per ricominciare una nuova vita. Da quel momento sarebbero iniziati pedinamenti, appostamenti, telefonate insistenti, messaggi e minacce, fino a un episodio di violenza avvenuto su una spiaggia di Ischia, davanti a numerosi turisti. Per questa vicenda un uomo di 55 anni, originario di Sarno, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri della Stazione di Sarno, che hanno svolto le indagini sotto il coordinamento della Procura di Napoli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo non si sarebbe rassegnato alla conclusione della relazione e avrebbe continuato a cercare la donna, mettendo in atto una serie di comportamenti che avrebbero compromesso la sua serenità e la sua libertà personale.Telefonate, messaggi e appostamenti dopo la separazioneDopo la rottura, la situazione sarebbe progressivamente peggiorata. Stando alla ricostruzione investigativa, il 55enne avrebbe iniziato a seguire la ex compagna, a presentarsi nei luoghi da lei frequentati e a contattarla ripetutamente attraverso telefonate e messaggi.A questi comportamenti si sarebbero aggiunte anche le minacce, alimentando un clima di pressione psicologica e tensione. Una condotta che, secondo gli investigatori, si sarebbe protratta nel tempo, senza che l’uomo accettasse la volontà della donna di interrompere definitivamente il rapporto.Gli elementi raccolti dai militari avrebbero consentito di ricostruire la sequenza degli episodi denunciati e di delineare un quadro di presunte condotte persecutorie nei confronti della ex compagna.L’aggressione sulla spiaggia di Ischia davanti ai turistiL’episodio più grave sarebbe avvenuto su una spiaggia di Ischia, dove l’uomo avrebbe raggiunto la donna. Davanti a decine di persone presenti sul litorale, avrebbe cominciato a urlarle contro e a rivolgerle minacce, arrivando poi, secondo quanto ricostruito, anche all’aggressione fisica.La situazione avrebbe rischiato di degenerare ulteriormente, ma l’intervento di alcune persone presenti sulla spiaggia avrebbe contribuito a fermare l’episodio e a evitare conseguenze ancora più serie.La presenza di numerosi turisti avrebbe reso la scena visibile a diversi testimoni, mentre la donna, dopo quanto accaduto, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.Le indagini dei carabinieri e la denunciaA seguito della denuncia sono scattati gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Sarno. I militari hanno raccolto gli elementi ritenuti utili a ricostruire i comportamenti che sarebbero stati messi in atto dall’uomo dopo la fine della relazione.Al termine delle verifiche, secondo quanto riferito, sarebbero emersi gravi indizi a carico del cinquantacinquenne, che è stato denunciato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. La posizione dell’uomo dovrà essere valutata nelle sedi competenti e resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.