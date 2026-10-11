Crolla pino secolare al Cardarelli

La direzione dell’ospedale ha comunicato di essere intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza la zona interessata

Le forti piogge che stanno interessando Napoli hanno provocato la caduta di un pino secolare all’interno dell’ospedale Cardarelli. L’albero, alto diversi metri, è crollato in prossimità di una delle uscite della struttura, probabilmente in conseguenza dell’impatto al suolo delle precipitazioni che hanno accompagnato i temporali delle ultime ore.La direzione dell’ospedale ha comunicato di essere intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza la zona interessata. Le operazioni sono state coordinate dall’ufficio tecnico interno, con il supporto del servizio di vigilanza, che ha contribuito a garantire la regolare circolazione all’interno del complesso ospedaliero.Al lavoro per rimuovere l’alberoDopo il crollo sono state avviate le attività necessarie per liberare l’area dal pino. Gli interventi di rimozione sono tuttora in corso, mentre la zona è stata messa in sicurezza per consentire lo svolgimento delle operazioni senza compromettere la viabilità interna.Il parco del Cardarelli ospita oltre 400 alberiL’episodio riporta l’attenzione sul patrimonio verde dell’ospedale napoletano. Il parco del Cardarelli si estende su circa 250mila metri quadrati e comprende oltre 400 alberi, molti dei quali di età secolare.Secondo quanto riferito dalla direzione, le piante sono sottoposte a interventi regolari di manutenzione, svolti anche con la consulenza di una figura specializzata in botanica.