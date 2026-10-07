Crolla muro, operaio muore schiacciato

L'uomo era impegnato in alcuni lavori edili all'interno di un'azienda

È rimasto travolto dalla struttura sulla quale stava lavorando e per lui non c'è stato nulla da fare. È morto così, questa mattina ad Apollosa, un operaio di 46 anni, A.S., originario di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano.L'uomo era impegnato in alcuni lavori edili all'interno di un'azienda. Stando a una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, l'operaio era impegnato nella realizzazione di un muro quando la struttura avrebbe ceduto improvvisamente.Il crollo lo avrebbe investito in pieno, provocandone lo schiacciamento. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa, ma ogni tentativo di intervento si è rivelato inutile. Il 46enne è morto a seguito delle conseguenze riportate nell'incidente.Accertamenti sul luogo dell'incidenteSul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Saranno ora verificati la dinamica del cedimento, le modalità con cui venivano eseguiti i lavori e il rispetto delle norme di sicurezza.L'operaio lavorava per un'impresa edile. Gli investigatori dovranno stabilire cosa abbia provocato il cedimento del muro e se vi siano eventuali responsabilità legate alle condizioni del cantiere o alle modalità di esecuzione dell'intervento.L'incidente riporta ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma saranno gli accertamenti in corso a chiarire ogni aspetto della tragedia.