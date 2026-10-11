Crolla balcone nel Napoletano, 4 persone in ospedale

I due feriti più gravi sono stati accompagnati rispettivamente all’ospedale del Mare e al Cardarelli

Quattro componenti della stessa famiglia sono rimasti feriti nel primo pomeriggio di oggi a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, dopo il cedimento del balcone di un’abitazione privata. I familiari si trovavano sulla piccola struttura quando, per cause ancora da accertare, questa ha improvvisamente ceduto, facendoli precipitare.L’immobile, situato in una zona isolata, era interessato da lavori di ristrutturazione e, secondo una prima ricostruzione, risultava abitualmente disabitato. I quattro si erano recati sul posto per controllare l’andamento degli interventi nell’edificio di loro proprietà. È in questo contesto che si è verificato l’incidente, sul quale sono ora in corso gli accertamenti.Quattro feriti, due trasferiti a NapoliLe persone coinvolte sono un uomo di 67 anni, sua figlia di 38 anni, il figlio di 27 e la compagna di quest’ultimo, di 23 anni. Tutti hanno riportato lesioni in seguito al cedimento del balcone, ma le condizioni di due di loro hanno richiesto il trasferimento in strutture ospedaliere di Napoli.I due feriti più gravi sono stati accompagnati rispettivamente all’ospedale del Mare e al Cardarelli. Gli altri due sono stati invece trasportati al presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle loro condizioni cliniche.Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’areaDopo l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie a mettere in sicurezza la zona e a verificare le condizioni della struttura interessata dal cedimento. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, per gli accertamenti di competenza e la gestione dell’area.L’abitazione era in fase di ristrutturazione e questo elemento sarà valutato nell’ambito delle verifiche sulle cause del crollo. Al momento, tuttavia, non è stata individuata una spiegazione definitiva: bisognerà stabilire che cosa abbia provocato il cedimento e se vi siano eventuali criticità strutturali.Indagano i carabinieri di Castellammare di StabiaSulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno ricostruito l’identità e i rapporti di parentela delle quattro persone coinvolte. Secondo quanto emerso, l’intera famiglia si era recata nell’immobile per verificare lo stato dei lavori in corso.Gli investigatori dovranno ora chiarire la dinamica dell’incidente e ricostruire le circostanze che hanno preceduto il cedimento. L’attenzione è rivolta alle condizioni del balcone e allo stato dell’edificio durante gli interventi di ristrutturazione.Mentre proseguono gli accertamenti, resta da definire con precisione che cosa abbia causato il crollo della struttura che ha coinvolto i quattro familiari. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.