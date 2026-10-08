Corpo di una donna in un fiume in Campania

Nelle prossime ore dovranno essere avviate le operazioni necessarie per il recupero della salma

Tragico epilogo a Ponte, nel Beneventano, dove il corpo di un uomo di 43 anni, di nazionalità rumena, è stato individuato nelle acque del fiume Calore.Dell’uomo, residente nel comune sannita, non si avevano notizie da alcuni giorni. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che lo conoscevano e, dopo il ritrovamento dell’automobile utilizzata dal 43enne, le attività di ricerca si sono concentrate nell’area del corso d’acqua.Le ricerche dei Vigili del FuocoPer ore sono stati impegnati nelle operazioni i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Benevento, con il supporto delle squadre specializzate Saf, Speleo Alpino Fluviale, e Tas, Topografia Applicata al Soccorso.Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero decollato da Pontecagnano, utilizzato per sorvolare la zona e agevolare l'individuazione dell'uomo.Il corpo è stato infine localizzato tra le acque del Calore. Nelle prossime ore dovranno essere avviate le operazioni necessarie per il recupero della salma.Accertamenti affidati ai carabinieriRestano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato il 43enne nel fiume. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, che dovranno ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo e stabilire la dinamica dell’accaduto.Gli investigatori lavoreranno anche per comprendere quando e come sia avvenuto il decesso.