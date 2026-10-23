POLIZIA Confiscate case, alberghi e autorimesse per 6 milioni

Tra i reati contestati nel suo percorso giudiziario figurano associazione per delinquere, rapina, furto, usura ed estorsione

La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro di beni finalizzato alla confisca nei confronti di un uomo del 1961, residente a Giugliano in Campania e già destinatario di misure di prevenzione personali. Il provvedimento, adottato nell’ambito della normativa antimafia, riguarda l’intero patrimonio aziendale di una società a responsabilità limitata, una struttura alberghiera lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli e altri dieci immobili. Il valore complessivo dei beni è stimato, in via preliminare, in circa 6 milioni di euro.Il profilo dell’uomo e i precedenti penaliIl provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri al termine di accertamenti patrimoniali che avrebbero evidenziato una marcata sproporzione tra le disponibilità economiche lecite dell’uomo e del suo nucleo familiare e gli investimenti effettuati nel tempo.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il destinatario del decreto, pluripregiudicato e già sottoposto a misure di prevenzione personali, è stato ritenuto socialmente pericoloso sulla base dei numerosi precedenti penali.Tra i reati contestati nel suo percorso giudiziario figurano associazione per delinquere, rapina, furto, usura ed estorsione. Per tali fatti, l’uomo è stato recentemente condannato in via definitiva alla pena di cinque anni di reclusione.Gli accertamenti patrimoniali hanno inoltre fatto emergere elementi che, secondo gli investigatori, sarebbero indicativi del possibile reimpiego in attività economiche dei proventi derivanti dalle attività delittuose.Sequestrati una società, un albergo e dieci immobiliIl decreto ha interessato la totalità delle quote societarie e il patrimonio aziendale di una società a responsabilità limitata con sede a Giugliano in Campania.Tra i beni sottoposti a sequestro figura una struttura alberghiera situata lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli, oltre a un patrimonio immobiliare composto da altri dieci beni.Nel dettaglio, il provvedimento comprende abitazioni, locali commerciali, autorimesse e relative pertinenze o accessori. L’insieme dei beni, secondo una prima stima, raggiungerebbe un valore di circa 6 milioni di euro.L’operazione punta a sottrarre alla disponibilità del destinatario patrimoni che, sulla base degli elementi raccolti, potrebbero risultare sproporzionati rispetto ai redditi leciti dichiarati e riconducibili al reimpiego di risorse di origine illecita.L’obiettivo delle misure patrimoniali antimafiaIl sequestro rientra negli strumenti previsti dalla normativa antimafia per contrastare l’accumulazione e il reinvestimento di patrimoni ritenuti riconducibili ad attività criminali.Il decreto eseguito dalla Polizia di Stato è finalizzato alla confisca: il sequestro costituisce quindi una misura patrimoniale preventiva e non equivale, di per sé, all’acquisizione definitiva dei beni da parte dello Stato.La procedura dovrà seguire il proprio iter giudiziario, durante il quale saranno valutati gli elementi raccolti e i presupposti per l’eventuale confisca definitiva.L’operazione rappresenta un intervento significativo sul patrimonio immobiliare e imprenditoriale riconducibile all’uomo, con beni dal valore complessivo stimato in circa 6 milioni di euro.