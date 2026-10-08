Chiuso panificio abusivo, sequestrati 380 chili di alimenti

Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria, mentre sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 9mila euro

Controlli a tappeto tra strade, attività commerciali e luoghi sensibili di Poggioreale. È il bilancio del servizio ad “Alto Impatto” eseguito dai carabinieri della Compagnia locale, che ha portato a un arresto, 13 denunce e diversi provvedimenti amministrativi.Tra gli interventi più rilevanti quello in un panificio di via Funicelle, dove i militari hanno riscontrato una serie di irregolarità nella gestione dell'attività. Durante l'ispezione sono stati sequestrati circa 380 chili di prodotti alimentari.Nel panificio carenze igienico-sanitarie e un laboratorio senza autorizzazioniSecondo quanto emerso durante il controllo, nell'esercizio non sarebbero state rispettate le procedure previste per l'autocontrollo degli alimenti. A questo si sarebbe aggiunta la situazione del laboratorio, risultato privo dei necessari titoli abilitativi.Il controllo si è concluso con la sospensione dell'attività. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria, mentre sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 9mila euro.Arrestato un 34enne trovato con hashishIl servizio dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto alla criminalità e allo spaccio. Durante una perquisizione, un 34enne già noto alle forze dell'ordine è stato trovato in possesso di panetti e dosi di hashish.Per l'uomo sono scattate le manette.Tre donne denunciate per minacce a un medicoNell'ambito della stessa operazione sono state inoltre denunciate tre donne, accusate di aver rivolto minacce a un medico all'interno dell'ospedale del Mare.Un ulteriore intervento ha riguardato invece il furto di energia elettrica. Anche in questo caso sono tre le donne denunciate: secondo quanto accertato dai militari, i contatori delle rispettive abitazioni sarebbero stati manomessi per consentire un prelievo irregolare di corrente.I controlli proseguiranno nell'ambito dei servizi straordinari predisposti sul territorio, con verifiche rivolte sia agli esercizi commerciali sia alle situazioni considerate più esposte a fenomeni di illegalità.