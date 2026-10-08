Cede lucernario, operaio precipita e muore

La struttura non avrebbe retto il peso dell'uomo, che sarebbe precipitato nel vuoto da un'altezza di diversi metri

Un volo di diversi metri dal tetto di un capannone non gli ha lasciato scampo. Pietro Pellegrino, 55 anni, originario di Sassano, nel Salernitano, è morto durante un intervento di lavoro a Prata Principato Ultra.L'incidente si è verificato mentre l'operaio era impegnato insieme ad alcuni colleghi in lavori sul tetto di un capannone. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, ma secondo una prima ricostruzione il 55enne avrebbe perso l'equilibrio dopo il cedimento improvviso di un lucernario.La struttura non avrebbe retto il peso dell'uomo, che sarebbe precipitato nel vuoto da un'altezza di diversi metri, finendo sul pavimento sottostante. Un impatto violentissimo che non gli avrebbe lasciato possibilità di sopravvivenza.Inutili i soccorsiL'allarme è scattato immediatamente, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto per l'operaio non c'era più nulla da fare. Il 55enne sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime conseguenze della caduta.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino insieme agli specialisti del Nucleo Ispettorato del Lavoro. I militari e gli ispettori hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione le fasi dell'incidente e verificare le condizioni nelle quali venivano eseguiti i lavori.Particolare attenzione sarà riservata al lucernario attraverso il quale l'operaio sarebbe precipitato e alle misure di sicurezza adottate durante l'intervento sul tetto.La salma al MoscatiLa salma di Pietro Pellegrino è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.La Procura di Avellino dovrà ora stabilire quali ulteriori accertamenti disporre per chiarire ogni aspetto della tragedia. Al vaglio degli investigatori ci sono la dinamica della caduta, le modalità di esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni previste per la sicurezza degli operai impegnati sul tetto.