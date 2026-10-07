C'è già il primo liceo occupato: è a Napoli

La protesta viene collegata dagli occupanti anche al dibattito sul possibile limite al numero di studenti stranieri nelle classi

Il liceo scientifico Tito Lucrezio Caro di Napoli è stato occupato dagli studenti. La mobilitazione è partita nella sede di via Alessandro Manzoni, dove all'esterno dell'istituto è stato esposto uno striscione con la scritta: «Settimo occupato. Distruggete il Cpr, non le nostre scuole, non le nostre classi».La protesta è stata rivendicata dal collettivo studentesco Settimo, legato al Tito Lucrezio Caro, insieme al coordinamento Kaos. In un documento diffuso dagli studenti vengono spiegate le ragioni della decisione di occupare la scuola, con una piattaforma che intreccia il tema dell'istruzione con quello dell'immigrazione e della gestione dei centri per il rimpatrio.Al centro della mobilitazione c'è innanzitutto la contrarietà alla realizzazione del Cpr di Castel Volturno e, più in generale, al progetto di prevedere un centro per ogni regione. Gli studenti definiscono queste strutture incompatibili con il modello di società che rivendicano, sostenendo che le risorse destinate alla loro realizzazione potrebbero invece essere impiegate per altri interventi sul territorio.«Una scuola pluralista e multiculturale»Nel comunicato gli studenti spiegano di voler portare avanti una diversa idea di scuola, descritta come «pluralista, multiculturale e inclusiva». La richiesta riguarda anche la sicurezza degli edifici e la qualità degli spazi destinati alle attività didattiche.La protesta viene collegata dagli occupanti anche al dibattito sul possibile limite al numero di studenti stranieri nelle classi. Gli studenti contestano una politica che, a loro giudizio, rischierebbe di introdurre forme di separazione all'interno della scuola.Nel documento vengono inoltre denunciati problemi relativi alla disponibilità di risorse pubbliche per scuole e ospedali. Gli studenti chiedono edifici scolastici più sicuri e curati, richiamando anche il rischio, da loro evocato, che parti deteriorate delle strutture possano rappresentare un pericolo per chi frequenta gli istituti.La protesta contro il Cpr di Castel VolturnoUna parte consistente della mobilitazione riguarda il progetto del Cpr previsto a Castel Volturno. Gli studenti dichiarano di essere contrari sia alla struttura campana sia al piano nazionale che prevede un Cpr per ciascuna regione.Nel comunicato definiscono i centri per il rimpatrio luoghi che, secondo la loro posizione, sarebbero incompatibili con i principi di dignità e tutela della persona. La contestazione riguarda anche i costi dell'operazione: gli studenti fanno riferimento a una spesa superiore ai 40 milioni di euro, sostenendo che risorse di questa entità potrebbero essere destinate alle infrastrutture di Castel Volturno o inserite in un più ampio piano di interventi pubblici.L'occupazione del Tito Lucrezio Caro si inserisce quindi in una mobilitazione che non riguarda soltanto la gestione della scuola, ma mette insieme più temi: inclusione, condizioni degli edifici scolastici, distribuzione delle risorse pubbliche e opposizione alla realizzazione del Cpr di Castel Volturno.Le posizioni espresse nel documento rappresentano le rivendicazioni degli studenti che hanno promosso l'occupazione.