Cade pietra all'università, ragazza si rompe una spalla

A suggerirle di sottoporsi a controlli medici sono stati alcuni compagni di studio e professori presenti

Un calcinaccio caduto da una tettoia esterna, una studentessa ferita e una nuova richiesta di attenzione sulla sicurezza degli edifici universitari. È quanto accaduto il 5 ottobre nel complesso di Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II di Napoli, dove una giovane poco più che ventenne, indicata con l’iniziale G., è stata colpita da un frammento di materiale edilizio mentre si trovava nelle vicinanze dell’ingresso della facoltà di Chimica.La vicenda è stata resa pubblica dal Movimento Scientifico Autorganizzato, il collettivo studentesco attivo nel complesso universitario, attraverso un post sui social. La denuncia è arrivata in giorni caratterizzati da forti tensioni e mobilitazioni sui temi della scuola e dell’università, tra sit-in, picchetti, occupazioni e manifestazioni.Al centro della segnalazione c’è soprattutto la necessità di garantire condizioni di sicurezza a chi frequenta quotidianamente gli spazi dell’ateneo.La caduta dei calcinacci vicino alla facoltà di ChimicaA ricostruire quei momenti è stata la stessa studentessa, che il 5 ottobre si trovava nelle aree esterne del complesso per studiare. La giovane ha raccontato di aver avvertito, insieme agli altri studenti presenti, alcuni rumori provenienti dall’alto, prima che diversi frammenti si staccassero dalla struttura.«Mi trovavo nelle aree esterne, stavo studiando e improvvisamente noi studenti che ci trovavamo nelle vicinanze abbiamo iniziato a sentire dei rumori provenienti dall’alto», ha riferito G.Secondo il suo racconto, sarebbero caduti diversi calcinacci. Uno di questi l’avrebbe raggiunta soltanto dopo aver rimbalzato, provocandole delle lesioni.L’episodio si è verificato a pochi passi dall’ingresso della facoltà di Chimica, in un’area frequentata dagli studenti. Una circostanza che ha contribuito a riportare l’attenzione sulle condizioni degli spazi esterni e sulla necessità di prevenire situazioni potenzialmente pericolose.La visita in ospedale e la scoperta delle lesioniIn un primo momento, la studentessa non avrebbe avvertito dolore. A suggerirle di sottoporsi a controlli medici sono stati alcuni compagni di studio e professori presenti, che l’hanno invitata ad andare in ospedale per verificare le conseguenze dell’impatto.Gli accertamenti diagnostici, comprese le radiografie, hanno poi evidenziato una frattura e una lussazione. Lesioni che hanno costretto la giovane a rimanere a casa per diversi giorni, interrompendo temporaneamente la sua normale attività universitaria.Un episodio che, pur senza conseguenze descritte come ulteriormente gravi nel racconto diffuso, ha avuto ripercussioni concrete sulla vita della studentessa e ha suscitato preoccupazione nella comunità accademica.G., tuttavia, ha chiarito di non voler trasformare la propria esperienza in una ricerca di colpevoli. «Non mi sento una vittima», ha spiegato, sottolineando di avere a cuore la comunità universitaria e di desiderare che simili episodi non si ripetano.Il presidio degli studenti al “Piano inclinato”Per richiamare l’attenzione sulla vicenda e, più in generale, sulle condizioni di sicurezza del complesso di Monte Sant’Angelo, nel pomeriggio di ieri gli studenti si sono riuniti in presidio al cosiddetto “Piano inclinato”.L’iniziativa è stata promossa dal Movimento Scientifico Autorganizzato, che ha scelto di riportare al centro del dibattito la tutela di chi frequenta quotidianamente l’università: studenti, docenti e personale.Nel comunicato diffuso pubblicamente, il collettivo ha evidenziato come le segnalazioni sulle condizioni degli spazi non siano una questione nuova. «Da anni studenti e studentesse segnalano, seguono gli iter, partecipano ai tavoli tecnici», hanno dichiarato i rappresentanti del movimento.Parole con cui gli studenti rivendicano l’impegno portato avanti nel tempo per richiamare l’attenzione sulle criticità delle strutture universitarie e chiedono che le questioni legate alla sicurezza ricevano risposte concrete.«Il diritto allo studio deve essere garantito in sicurezza»Il messaggio lanciato durante il presidio è chiaro: la possibilità di frequentare le lezioni e studiare negli spazi dell’ateneo deve accompagnarsi alla tutela dell’incolumità delle persone.«Il diritto allo studio deve essere garantito in sicurezza», hanno ribadito gli studenti, collegando l’episodio che ha coinvolto G. a una riflessione più ampia sulle condizioni degli ambienti universitari.Durante la manifestazione è stato affisso, nel luogo in cui si è verificato l’incidente, uno striscione per esprimere solidarietà alla studentessa e invitare gli altri universitari a partecipare al prossimo sciopero generale.La vicenda riporta così al centro il tema della manutenzione e della sicurezza degli edifici frequentati ogni giorno da migliaia di persone. La richiesta degli studenti è che l’attenzione non si esaurisca con la protesta, ma contribuisca a evitare che episodi simili possano ripetersi.G. ha espresso il proprio auspicio senza puntare il dito contro qualcuno: l’obiettivo, ha spiegato, è tutelare la comunità di cui fa parte. Una richiesta che, dopo la caduta dei calcinacci e le lesioni riportate, si intreccia con quella degli altri studenti per un’università in cui il diritto allo studio possa essere esercitato in condizioni di sicurezza.