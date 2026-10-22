Camionista minaccia di darsi fuoco al casello

La scena si è svolta davanti agli altri camionisti riuniti in presidio, mentre proseguivano le tensioni legate alla mobilitazione contro il costo del carburante

La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio è stata segnata da attimi drammatici al casello autostradale di Caianello, in provincia di Caserta. Un camionista, presente al presidio insieme ad altri manifestanti, ha minacciato di darsi fuoco mentre le forze dell’ordine erano impegnate nelle operazioni per liberare gli accessi all’autostrada.L’episodio ha provocato momenti di grande apprensione tra i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe mostrato una tanica piena di carburante, manifestando l’intenzione di versarne il contenuto sul proprio corpo e di appiccare il fuoco.Il dialogo con gli agenti evita il gesto estremoLa situazione è stata affrontata dagli operatori della Polizia di Stato intervenuti sul posto. Grazie alla prontezza e alla sensibilità degli agenti, l’autotrasportatore ha infine desistito dal proposito, scongiurando conseguenze drammatiche.La scena si è svolta davanti agli altri camionisti riuniti in presidio, mentre proseguivano le tensioni legate alla mobilitazione contro il costo del carburante e alle difficoltà che stanno interessando la circolazione autostradale.La presenza delle forze dell’ordine si inserisce nelle attività avviate per ripristinare la regolare viabilità e consentire il passaggio attraverso i varchi interessati dalla protesta.Il confronto con Fulvio MartuscielloDopo l’episodio, l’attenzione si è spostata sul confronto tra il coordinatore delle proteste ai caselli di Caserta Nord, Capua e Santa Maria Capua Vetere e Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.Nel corso del dialogo, i rappresentanti della mobilitazione hanno ribadito la legittimità delle ragioni della protesta, legate soprattutto al caro gasolio e alle difficoltà economiche denunciate dagli autotrasportatori.Al presidio sono presenti decine di camionisti, insieme agli esponenti delle forze dell’ordine impegnati a gestire la situazione e a contenere i disagi per la circolazione.Tensione alta ai caselli del CasertanoL’episodio di Caianello si inserisce in un quadro di proteste che sta coinvolgendo diversi punti della rete autostradale campana, con ripercussioni sul traffico e sulla mobilità di cittadini e lavoratori.La vicenda riporta in primo piano il clima di tensione che accompagna la mobilitazione: da una parte le rivendicazioni degli autotrasportatori contro il costo dei carburanti, dall’altra la necessità di garantire la sicurezza delle persone e il ripristino della circolazione.Dopo la minaccia del camionista, l’attenzione resta concentrata sull’evoluzione del presidio e sui tentativi di confronto tra i manifestanti, le istituzioni e le forze dell’ordine.