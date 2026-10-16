Ferrari da 400mila euro rubata in Campania

l’avrebbero agganciata e trascinata lungo la strada, riuscendo poi a far perdere le proprie tracce nel buio della notte

Un furto da centinaia di migliaia di euro a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno, dove nella notte del 15 ottobre è stata portata via una Ferrari Purosangue dal valore stimato di circa 400mila euro. A denunciare la scomparsa dell’automobile è stato il proprietario, un imprenditore della zona, che al risveglio non ha più trovato la vettura parcheggiata davanti al ristorante Marechiaro.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i responsabili avrebbero agito utilizzando un carro attrezzi. Dopo aver forzato il cancello, sarebbero entrati nell’area in cui si trovava la Ferrari, l’avrebbero agganciata e trascinata lungo la strada, riuscendo poi a far perdere le proprie tracce nel buio della notte.Una modalità che lascia ipotizzare un’azione organizzata, ma sulla quale sono ancora in corso gli accertamenti. Le circostanze precise del furto e l’eventuale presenza di più persone dovranno essere chiarite dalle indagini.Il furto nella notte davanti al ristorante MarechiaroL’imprenditore aveva lasciato la Ferrari parcheggiata davanti al ristorante Marechiaro. Quando si è accorto che l’auto era sparita, è scattato l’allarme e sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.I carabinieri di Agropoli sono intervenuti sul posto nella mattinata del 15 ottobre e hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli spostamenti dei responsabili e individuare eventuali elementi utili a rintracciare la vettura.Tra le ipotesi da verificare c’è quella che l’automobile sia stata portata inizialmente in un deposito o in un capannone della zona, per poi essere trasferita altrove in un secondo momento. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme sulla destinazione della Ferrari dopo il furto.Una Ferrari da circa 400mila euroLa vettura rubata è una Ferrari Purosangue, modello di particolare valore e prestigio della casa automobilistica di Maranello. Si tratta della prima Ferrari a quattro porte e quattro posti, una configurazione che unisce le caratteristiche di una vettura sportiva a una maggiore abitabilità.Il valore di mercato indicato per l’auto è di circa 400mila euro. A rendere il modello particolarmente esclusivo contribuiscono anche la domanda e i tempi di attesa che possono accompagnare l’acquisto di vetture di questa fascia.Proprio le caratteristiche della Purosangue rendono il furto un caso delicato da ricostruire. Un’automobile così riconoscibile e costosa non è semplice da collocare sul mercato in modo ordinario senza attirare l’attenzione. Per questo gli investigatori dovranno valutare diverse possibilità, senza escludere alcuna pista sulla base delle sole informazioni disponibili.Al vaglio le telecamere di sorveglianzaUn possibile aiuto alle indagini potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del ristorante e lungo le principali strade della zona. Le immagini potrebbero consentire di ricostruire il percorso seguito dal carro attrezzi e individuare eventuali veicoli che abbiano accompagnato o preceduto i responsabili.L’analisi dei filmati potrebbe inoltre fornire indicazioni sugli orari del furto e sulla direzione presa dopo l’allontanamento dal luogo in cui era parcheggiata la Ferrari.I carabinieri stanno cercando di raccogliere tutti gli elementi utili per identificare gli autori e recuperare la vettura. Non si esclude che la Purosangue possa trovarsi ancora nei dintorni di Capaccio-Paestum, nascosta in un luogo al riparo da sguardi indiscreti in attesa di un eventuale trasferimento.Le indagini proseguono per chiarire la dinamica del colpo e stabilire se il furto sia stato preceduto da sopralluoghi o da una pianificazione. Per ora, l’unica certezza è la scomparsa di un’automobile dal valore elevatissimo e l’avvio delle ricerche per riportarla al legittimo proprietario.