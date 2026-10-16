Neonato cade dopo il parto, è grave al Santobono

L’episodio avrebbe provocato un trauma alla testa, rendendo necessario il ricovero e il successivo trasferimento

Vogliono sapere come stia la loro bambina e, soprattutto, capire che cosa sia successo nei momenti immediatamente successivi alla nascita. Sono le richieste di Maati e Bahria, genitori della piccola Neama, venuta al mondo il 5 ottobre scorso presso il presidio ospedaliero di Marcianise, in provincia di Caserta.La vicenda è al centro di una querela presentata ai carabinieri, attraverso la quale la coppia chiede di chiarire le circostanze dell’incidente avvenuto pochi secondi dopo il parto e di verificare eventuali responsabilità. La bambina, dopo il trauma riportato, è stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove si trova tuttora ricoverata.I genitori, immigrati dal Marocco e residenti a Macerata Campania, chiedono risposte sulle condizioni della figlia e lamentano difficoltà nel ricevere informazioni aggiornate sul suo stato di salute.La caduta subito dopo il parto nell’ospedale di MarcianiseSecondo quanto riportato nella denuncia presentata ai carabinieri, la piccola sarebbe caduta accidentalmente pochi istanti dopo la nascita. L’episodio avrebbe provocato un trauma alla testa, rendendo necessario il ricovero e il successivo trasferimento presso una struttura pediatrica specializzata.Sono proprio le circostanze di quei primi momenti a dover essere chiarite. La famiglia vuole ricostruire quanto accaduto nella sala parto e capire in che modo sia avvenuta la caduta, oltre a conoscere le conseguenze che l’episodio potrebbe aver avuto sulla salute della neonata.La querela punta a fare luce sulla vicenda, senza che al momento siano state accertate eventuali responsabilità. Saranno gli approfondimenti del caso a stabilire l’esatta dinamica dei fatti e se vi siano elementi che richiedano ulteriori valutazioni.Il trasferimento al Santobono e le richieste dei genitoriDopo il primo ricovero, Neama è stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è tuttora assistita. Da quel momento, secondo quanto riferito dal padre nella denuncia, i tentativi della famiglia di ottenere informazioni sulle condizioni della bambina non avrebbero ricevuto risposte ritenute sufficienti.Una situazione che avrebbe accresciuto la preoccupazione dei genitori, già provati dall’incidente verificatosi subito dopo la nascita. La coppia chiede di sapere quale sia il quadro clinico della piccola, quali accertamenti siano stati effettuati e quali siano le prospettive per la sua salute.Nella denuncia viene riferito anche che, nei giorni scorsi, al padre sarebbe stato comunicato che era necessaria una risonanza magnetica. L’esame, secondo quanto riportato nell’atto, sarebbe stato programmato per lunedì 19 ottobre.La famiglia vuole comprendere le ragioni dei tempi indicati e ricevere informazioni chiare sul percorso diagnostico e assistenziale previsto per la neonata.La querela: «Accertare eventuali responsabilità e conoscere lo stato di salute»La coppia è assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi. Attraverso la querela, i genitori chiedono che venga ricostruito l’accaduto e che siano verificate eventuali responsabilità qualora dovessero emergere conseguenze riconducibili alla caduta.La richiesta, però, non riguarda soltanto gli aspetti legati all’incidente. Per Maati e Bahria la priorità è sapere come stia Neama, avere notizie attendibili sulle sue condizioni e comprendere quali siano gli sviluppi clinici.Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile stabilire quali conseguenze abbia avuto il trauma né formulare conclusioni sulle eventuali responsabilità. Saranno gli accertamenti a chiarire questi aspetti.Nel frattempo, resta l’attesa di una famiglia che chiede trasparenza e informazioni sulla propria figlia, ricoverata in una struttura pediatrica napoletana dopo un episodio verificatosi nei primissimi istanti della sua vita. La richiesta dei genitori è duplice: fare piena luce su quanto accaduto nell’ospedale di Marcianise e ricevere aggiornamenti chiari sullo stato di salute della piccola Neama.