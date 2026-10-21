Cade nel vuoto mentre fa le pulizie, donna in codice rosso

Restano da chiarire le circostanze precise che hanno preceduto la caduta e le eventuali cause che l’hanno determinata

Momenti di paura nel quartiere Miano, nella periferia nord di Napoli, dove una donna di 57 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un’abitazione al primo piano. L’incidente è avvenuto in vico Vincenzo Valente, dove sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo di Napoli Stella per effettuare i primi accertamenti.La donna, residente nel quartiere di Piscinola, si trovava all’interno dell’abitazione quando, per cause ancora da chiarire, è caduta al suolo da un’altezza corrispondente al primo piano dell’edificio.La caduta mentre puliva le finestreStando alle prime ricostruzioni, la 57enne sarebbe stata impegnata nella pulizia degli infissi quando si è verificato l’incidente. Restano tuttavia da chiarire le circostanze precise che hanno preceduto la caduta e le eventuali cause che l’hanno determinata.L’impatto con il suolo ha provocato alla donna diverse fratture. Le sue condizioni sono apparse gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento urgente in ospedale.Il ricovero al Cardarelli in codice rossoDopo i primi soccorsi, la donna è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è arrivata in codice rosso, indicativo di una situazione di particolare gravità che richiede un intervento sanitario tempestivo.Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto.Indagini in corso per chiarire la dinamicaGli accertamenti dei militari dovranno stabilire come la donna sia precipitata e verificare le circostanze dell’incidente. Al momento, l’ipotesi della caduta durante la pulizia degli infissi resta legata alle prime informazioni raccolte e la dinamica non è stata ancora definita con precisione.L’episodio riporta l’attenzione sui rischi degli incidenti domestici, in particolare quando si svolgono attività in prossimità di finestre e aperture situate a un’altezza significativa. Per la donna, ora ricoverata al Cardarelli, resta fondamentale il quadro clinico dopo le gravi lesioni riportate nell’impatto.