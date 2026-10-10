Cade albero, ferita bimba nel passeggino

Tra le possibili cause del cedimento vengono considerate le condizioni meteorologiche, con la pioggia e il vento che potrebbero aver contribuito alla caduta

Momenti di paura nel centro di Battipaglia, dove un albero è precipitato in piazza Amendola, colpendo tre persone. Due hanno riportato ferite: una bambina che si trovava nel passeggino spinto dalla madre e una ragazza. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 e accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.L’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città, attraversata ogni giorno da residenti, famiglie e persone dirette verso i negozi e le attività commerciali del centro. La caduta ha provocato grande apprensione tra i presenti, alcuni dei quali si sono avvicinati per prestare aiuto alle persone coinvolte.Sul posto polizia municipale e vigili del fuocoDopo l’allarme sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, coordinati dal dirigente Domenico Di Vita, e i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi.Tra le possibili cause del cedimento vengono considerate le condizioni meteorologiche, con la pioggia e il vento che potrebbero aver contribuito alla caduta. Saranno tuttavia gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità.L’incidente riporta al centro dell’attenzione la manutenzione degli alberi nelle aree pubbliche, soprattutto nei luoghi frequentati da famiglie e pedoni. La necessità di controlli sulle condizioni delle piante è diventata ancora più urgente dopo l’episodio avvenuto in piazza Amendola.Un altro albero caduto in via NoscheseNella stessa giornata, un ulteriore cedimento si è verificato in via Noschese, nella zona periferica di Santa Lucia. Anche in questo caso un albero è finito sulla strada, fortunatamente senza coinvolgere veicoli in transito.La polizia municipale ha disposto la chiusura della strada, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto interessato.Nei mesi scorsi, in città erano già stati rimossi diversi alberi proprio per prevenire possibili cadute. I due episodi riaccendono ora le preoccupazioni sulla stabilità del patrimonio arboreo e sulla necessità di individuare tempestivamente le situazioni più rischiose.Annunciati controlli sugli alberi pericolantiPer prevenire nuovi incidenti, i funzionari del Comune di Battipaglia e di Alba avvieranno nelle prossime ore un piano di verifiche sugli alberi presenti sul territorio, con l’obiettivo di individuare gli esemplari che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica.Le verifiche dovranno consentire di valutare le condizioni delle piante e stabilire gli eventuali interventi necessari. La priorità resta quella di ridurre i rischi nelle piazze, lungo le strade e negli altri spazi pubblici frequentati quotidianamente dai cittadini.