L'INCIDENTE Cacciatore resta intrappolato nel fango

Una volta arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno valutato le condizioni del terreno e predisposto le operazioni per raggiungere il cacciatore in sicurezza

Momenti di paura in località La Piana, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un cacciatore di 66 anni, residente a Napoli, è rimasto intrappolato nel fango durante una battuta di caccia. L’uomo è sprofondato fino al bacino e, impossibilitato a liberarsi da solo, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto. A salvarlo sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone.L’allarme è stato lanciato da alcuni cacciatori che si trovavano nella zona e che hanno sentito delle urla provenire da un terreno particolarmente fangoso. Dopo essersi resi conto della situazione, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi, evitando di avventurarsi nel punto in cui l’uomo era rimasto bloccato, con il rischio di rimanere intrappolati a loro volta.Il terreno cede sotto i piediL’intervento è avvenuto intorno alle 9.30 del 26 ottobre. Secondo quanto raccontato dal 66enne ai soccorritori, mentre camminava avrebbe avvertito il terreno cedere sotto i piedi. Nel tentativo di allontanarsi dalla zona, però, avrebbe finito per sprofondare ancora di più nel fango.I movimenti, invece di aiutarlo a liberarsi, avrebbero aggravato la situazione, fino a lasciarlo bloccato all’altezza del bacino. Quando si è reso conto di non riuscire più a muoversi autonomamente, l’uomo ha cominciato a gridare, nella speranza che qualcuno potesse sentirlo e chiamare i soccorsi.Il salvataggio con una passerella improvvisataUna volta arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno valutato le condizioni del terreno e predisposto le operazioni per raggiungere il cacciatore in sicurezza.Per evitare di sprofondare nel fango, i pompieri hanno utilizzato una scala come base d’appoggio, creando una sorta di passerella per avvicinarsi all’uomo e liberarlo dalla presa del terreno.Le operazioni si sono concluse con il recupero del 66enne, che è stato tratto in salvo senza conseguenze di rilievo.Nonostante la paura e i momenti di difficoltà vissuti durante l’incidente, il cacciatore è risultato illeso. Una mattinata che avrebbe potuto trasformarsi in una situazione ben più grave si è conclusa grazie alla segnalazione tempestiva degli altri presenti e all’intervento dei soccorritori.