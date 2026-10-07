Brucia la plastica per recuperare il rame, arrestato sul fatto

L’intervento è scattato intorno all’una, nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma per contrastare gli illeciti ambientali

È stato sorpreso nella notte mentre, secondo l’accusa, stava dando fuoco a materiale plastico per recuperare il rame contenuto nei cavi. È accaduto ad Acerra, dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di incendio.L’intervento è scattato intorno all’una, nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma per contrastare gli illeciti ambientali e, in particolare, prevenire nuovi episodi di combustione di rifiuti nell’area a nord di Napoli.I militari si trovavano in contrada Area di Settembre quando hanno individuato il 57enne mentre appiccava il fuoco a cavi elettrici. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’incendio sarebbe stato provocato con l’obiettivo di eliminare il rivestimento in plastica e recuperare il rame presente all’interno dei cavi.Le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente.L’uomo è stato quindi arrestato e, al termine degli adempimenti di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per lui si attende ora il giudizio, mentre proseguono gli accertamenti sull’episodio.L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli rafforzati predisposti dai carabinieri sul fronte degli incendi e dei reati ambientali, con particolare attenzione ai roghi legati allo smaltimento o al recupero illecito di materiali.