Bomba d'acqua da Napoli e Salerno: fulmini e allagamenti

Il fronte temporalesco ha interessato inoltre le zone interne della Campania

Il maltempo torna a colpire la Campania e nella tarda mattinata un forte temporale ha investito Napoli e gran parte dell'area del golfo. Intorno alle 11.30 si sono abbattuti rovesci particolarmente intensi, accompagnati da raffiche di vento, fulmini e tuoni.In diversi punti della città e della provincia l'acqua ha rapidamente raggiunto strade e carreggiate, provocando allagamenti e rallentamenti alla circolazione. Il peggioramento era già iniziato durante la notte, quando numerose zone della regione erano state interessate da temporali e precipitazioni abbondanti.Fulmine sulla chiesa di San Gaetano a ForioTra gli episodi più significativi quello avvenuto a Forio, sull'isola di Ischia, dove un fulmine ha colpito la cupola della storica chiesa di San Gaetano.L'edificio religioso, risalente al Seicento, ha riportato alcuni danni, tra cui il distacco di porzioni di intonaco. Per motivi di sicurezza il parroco ha disposto la chiusura della chiesa, in attesa dei sopralluoghi necessari a verificare l'entità dei danni e stabilire gli interventi da effettuare.Sull'isola le forti piogge cadute nelle ore notturne hanno provocato ulteriori disagi.Temporali anche nel SalernitanoDopo mezzogiorno le precipitazioni, ancora accompagnate da tuoni e attività elettrica, hanno raggiunto anche Salerno e diversi comuni dell'area settentrionale della provincia.Il fronte temporalesco ha interessato inoltre le zone interne della Campania. In Irpinia, già durante la notte, le piogge hanno raggiunto il monte Partenio, con accumuli più consistenti lungo la dorsale dei monti d'Avella.Nuovo peggioramento atteso in serataA segnalare l'evoluzione delle condizioni meteorologiche è anche l'Osservatorio meteorologico di Montevergine, secondo cui dalla serata è attesa una nuova fase di maltempo, indicata come particolarmente significativa.Intanto resta in vigore fino alle 15 l'allerta meteo di colore giallo emanata per diverse aree della Campania. L'avviso riguarda la piana campana, Napoli, le isole e l'area vesuviana, oltre all'alto Volturno e al Matese, alla penisola sorrentina-amalfitana, ai monti di Sarno e Picentini, all'alta Irpinia e al Sannio.Le condizioni atmosferiche restano quindi instabili, con il rischio di nuovi rovesci e temporali nel corso della giornata.