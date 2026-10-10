Bomba d'acqua, allagamenti anche sulla Tangenziale

Nel tratto interessato è rimasto bloccato anche un camion, fermo sulla carreggiata

La violenta bomba d’acqua che si è abbattuta ieri sul territorio ha provocato pesanti disagi alla viabilità nella zona di Varcaturo. La superstrada in direzione Napoli è stata invasa dall’acqua, trasformandosi in una distesa di fango e detriti che ha reso impossibile proseguire la marcia.Nel tratto interessato è rimasto bloccato anche un camion, fermo sulla carreggiata e impossibilitato ad avanzare a causa delle condizioni della strada.Circolazione interrotta e automobilisti in difficoltàL’allagamento ha costretto a chiudere la superstrada verso Napoli, con ripercussioni sul traffico e forti rallentamenti per gli automobilisti in viaggio. L’accumulo di acqua, fango e detriti ha compromesso la percorribilità del tratto, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione.L’episodio riporta l’attenzione sulle criticità della rete stradale in caso di precipitazioni particolarmente intense, quando l’acqua può riversarsi rapidamente sulle carreggiate e provocare situazioni di pericolo per chi si trova al volante.