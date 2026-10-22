blocchi Sciopero camionisti: approvato il Decreto

Il Governo vara nuove misure di sostegno per fronteggiare il caro carburanti e contenere l’impatto dei rincari sulle imprese

Il Governo vara nuove misure di sostegno per fronteggiare il caro carburanti e contenere l’impatto dei rincari sulle imprese. Dal marzo scorso fino ad agosto sono stati stanziati 480 milioni di euro per l’autotrasporto, ai quali si aggiungono altri 60 milioni per il periodo compreso tra settembre e i primi giorni di ottobre. Previsto anche un contributo a fondo perduto per le imprese della pesca, con uno stanziamento massimo di 10 milioni di euro per il 2026.Autotrasporto, crediti d’imposta disponibili dalla prossima settimanaA illustrare gli interventi è stato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto aiuti destinato al settore dell’autotrasporto.«Da marzo fino ad agosto abbiamo messo 480 milioni, e altri 60 milioni per il mese di settembre fino ai primi di ottobre», ha spiegato Rixi, facendo il punto sulle risorse messe in campo per sostenere le imprese alle prese con l’aumento dei costi del carburante.Tra gli strumenti previsti figura anche la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta nei primi mesi del 2027. L’obiettivo è evitare che alcune aziende accumulino crediti fiscali in misura superiore a quella che riescono effettivamente a compensare, ritrovandosi così nell’impossibilità di utilizzarli pienamente.Secondo quanto annunciato dal viceministro, i crediti d’imposta saranno disponibili per le prime imprese già dalla prossima settimana.Le misure puntano a garantire liquidità agli operatori del trasporto su strada, un comparto particolarmente esposto alle oscillazioni del prezzo del gasolio. L’aumento del carburante incide direttamente sui costi di esercizio e può ripercuotersi sull’intera filiera della distribuzione delle merci.Pesca, contributo del 10% sulle spese per il carburanteIl decreto prevede interventi anche a favore delle imprese ittiche. Per gli operatori della pesca è in arrivo un contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, entro il limite complessivo di 10 milioni di euro stanziati per l’anno.L’agevolazione è destinata a compensare almeno una parte dei maggiori costi sostenuti dalle imprese del settore per il rifornimento dei mezzi utilizzati nelle attività di pesca.Il contributo sarà concesso nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato. Come specificato nel provvedimento, le somme riconosciute non concorreranno alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione rilevante ai fini dell’Irap.Tempi e modalità per ottenere il contributoPer rendere operativo l’intervento, il ministero dell’Agricoltura dovrà definire le procedure per presentare la documentazione relativa agli acquisti di carburante.Il decreto stabilisce che il ministero provveda entro cinque giorni dall’entrata in vigore del provvedimento a fissare modalità e termini per la trasmissione delle richieste e dei documenti necessari.Il pagamento diretto del contributo dovrà invece avvenire entro i successivi 30 giorni, attraverso un accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato in precedenza da ciascun beneficiario.Sostegno alle imprese contro il caro energiaLe misure si inseriscono nel quadro degli interventi destinati a contenere gli effetti dei rincari energetici sulle attività produttive e sui servizi di trasporto.Per l’autotrasporto, il Governo punta sui crediti d’imposta e sulla disponibilità delle risorse già stanziate. Per la pesca, invece, il sostegno assume la forma di un contributo diretto, calcolato sulle spese per il carburante sostenute nel periodo indicato.L’effettiva portata degli aiuti dipenderà ora dall’attuazione delle disposizioni e, per le imprese ittiche, dalla pubblicazione delle procedure necessarie per presentare la documentazione e ricevere i pagamenti.