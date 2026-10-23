SCIACALLI Bloccati due tentativi di furto di gasolio

l’intervento dei Carabinieri ha impedito che il tentativo andasse a buon fine

Continuano i tentativi di furto di carburante tra Napoli e provincia, con nuovi episodi registrati a Pianura e a Castellammare di Stabia. I Carabinieri hanno denunciato tre persone, sorprese mentre cercavano di sottrarre benzina o gasolio da auto parcheggiate in strada. A Pianura è finito nei guai un 35enne di origini bielorusse, irregolare sul territorio italiano; a Castellammare, invece, sono stati denunciati un ragazzo di 22 anni e una donna di 25, entrambi del posto.Pianura, sorpreso mentre tentava di forzare il serbatoioIl primo intervento è avvenuto in via Emilio Notte, nel quartiere Pianura di Napoli. I Carabinieri del Nucleo radiomobile hanno sorpreso un uomo di 35 anni mentre tentava di forzare il nottolino del serbatoio di un’utilitaria parcheggiata in strada.Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avuto con sé tutto il necessario per tentare di prelevare il carburante: un tubo di gomma, una tenaglia e una tanica di plastica.Il tentativo è stato interrotto dall’intervento dei militari, che hanno proceduto alla denuncia del 35enne. L’uomo, di origini bielorusse, risulta irregolare in Italia.L’episodio si verifica a pochi giorni da un caso analogo registrato nello stesso quartiere. Lunedì scorso, infatti, un 41enne era stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre rubava gasolio da un’automobile parcheggiata in strada.Castellammare, due persone denunciateUn altro episodio è stato scoperto a Castellammare di Stabia, dove i militari della Sezione radiomobile hanno denunciato un 22enne e una 25enne, entrambi residenti in città.I due sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di aspirare benzina dal serbatoio di una Suzuki parcheggiata.Anche in questo caso l’intervento dei Carabinieri ha impedito che il tentativo andasse a buon fine. Per entrambi è scattata la denuncia per tentato furto.L’allarme per i furti di carburanteI due episodi si inseriscono in una serie di tentativi di sottrazione di carburante registrati negli ultimi giorni nell’area napoletana. Le automobili lasciate in sosta diventano un possibile bersaglio per chi cerca di prelevare benzina o gasolio direttamente dai serbatoi, spesso utilizzando tubi e contenitori.I controlli dei Carabinieri proseguono sul territorio per contrastare questo tipo di reati e individuare i responsabili.Per le persone denunciate, la responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi competenti: le denunce non equivalgono a una condanna definitiva.