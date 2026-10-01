Blitz in palestra, sequestro mentre i clienti si allenano

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori controlli per fare piena luce sulla posizione amministrativa della struttura

Blitz della Polizia Locale ieri mattina all’interno di una palestra di Villaricca. Gli agenti della Municipale sono intervenuti nella struttura mentre diversi clienti erano impegnati negli allenamenti. Al termine dei controlli sono stati apposti i sigilli ai locali commerciali.Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, durante l’ispezione sarebbero state riscontrate alcune irregolarità di natura formale. Le verifiche avrebbero riguardato, in particolare, l’agibilità della struttura e la documentazione prevista dalla normativa in materia di prevenzione incendi.Completati gli accertamenti, gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto al sequestro dei locali. Questa mattina diversi iscritti si sono ritrovati davanti alla palestra chiusa, con l’avviso di sequestro affisso sulla saracinesca.Gli accertamentiNei prossimi giorni sono attesi ulteriori controlli per fare piena luce sulla posizione amministrativa della struttura e verificare la regolarità della documentazione.Sul provvedimento è intervenuto anche l’assessore alla Viabilità del Comune di Villaricca, Tobia Tirozzi, che ha commentato: «Ben vengano le attività commerciali sul nostro territorio, però gli imprenditori e i commercianti devono rispettare le regole».Le verifiche della Polizia Locale proseguiranno per accertare la situazione amministrativa della palestra e gli eventuali adempimenti necessari per la riapertura della struttura.